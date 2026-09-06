Farioli acerca de Alajuelense y el mensaje que todo Marathón debe escuchar

El argentino dio declaraciones tras el 5-0 ante Estrella Roja y respondió sobre su próximo rival en la Copa Centroamericana. No ocultó su deseo de eliminarlos y también envió un mensaje a la afición verdolaga.

Brian Farioli es una de las grandes estrellas de Marathón ya hace un buen tiempo, el argentino se ha ganado a la afición por su buen fútbol y gran parte por la que el Verde sueña con eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense pasa por sus botínes.

Para Farioli el Morazán debe estar a tope el jueves y no solo con aficionados de Marathón, si no que solicitó que todo San Pedro Sula se desborde por apoyar al 9 veces campeón de Honduras.

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¿Cómo se sienten tras esta victoria y cómo ayuda a la moral para enfrentar al tricampeón centroamericano, Liga Deportiva Alajuelense?

La verdad que sí, contento y feliz por el partido que hicimos. Pudieron participar todos los chicos, que eso es importante. Feliz por el resultado, pero más que nada por el rendimiento del equipo.

Se celebró mucho este triunfo porque un 5-0 no es de todos los días y, previo a enfrentar a un equipo tan grande como Alajuelense, ayuda bastante.

Sin duda. Marcar varios goles te ayuda mucho a la confianza para el partido que se viene, que es el que estamos esperando todos. Necesitábamos ganar en la Liga para ponernos en los primeros lugares.

¿Nos puedes contar sobre el segundo gol? La gran jugada que hizo Marathón en el gol de Nico.

Lindo gol. De hecho, hablábamos en el vestuario que habíamos hecho un gol idéntico en el entrenamiento. Cuando el equipo se siente bien, tiene confianza y empieza a jugar, lo hace de gran forma. Los chicos que entraron de cambio lo hicieron espectacular. Eso sirve para la confianza del grupo; siempre decimos que este equipo es una gran familia y la humildad con la que encaran todos es algo muy bonito.

Te ha tocado hacer goles importantes en la Copa Centroamericana. ¿Te ilusiona hacer un gol que clasifique a Marathón a la siguiente ronda contra Alajuelense?

Ojalá pueda llegar el gol y pueda convertir, pero lo más importante es que el equipo funcione bien, ande bien e intente ser mejor que el rival. Sabemos que tenemos una parada brava, pero estamos totalmente preparados. Primero tenemos que dar el golpe fuerte acá en casa.

Hablando de eso, ¿cómo se encara al campeón del torneo? ¿Tú en lo personal cómo lo encaras? Ya has jugado finales y semifinales en este "mata-mata", ¿cómo crees que Marathón lo afronta?

Es un partido que todos queremos jugar contra un rival con el target que tiene Alajuelense. Hay que entrenar y trabajar; quedan varios días para recuperarnos y llegar de la mejor forma. Sabemos a qué equipo vamos a enfrentar, pero estamos superconfiados en lo que venimos haciendo porque el equipo viene en alza y cada vez juega mejor. Hay que estar concentrados porque es un partido de 180 minutos.