Juanfran García: “Tácticamente, el partido ante Motagua fue nuestro mejor duelo”

El DT Juanfran García quedó satisfecho con la actuación del Independiente ante Motagua y aseguró que el empate 0-0 no refleja lo que su equipo hizo, especialmente durante un primer tiempo en el que generó varias ocasiones claras. El técnico español destacó el orden táctico y la personalidad de sus dirigidos ante uno de los planteles más poderosos de la Liga Nacional.
“En el primer tiempo merecíamos irnos al descanso por delante en el marcador. Fuimos muy superiores y generamos cinco o seis ocasiones de gol claras”, explicó García, quien lamentó la falta de contundencia.
Para el estratega, el trabajo defensivo también fue determinante: “Tácticamente ha sido nuestro mejor partido en cuanto a dibujo sobre el campo y coberturas defensivas”.
El entrenador rechazó que Motagua haya pasado por encima de su equipo en la segunda parte. Reconoció que el rival tomó mayor protagonismo y tuvo un disparo al larguero, pero consideró que las oportunidades realmente claras fueron escasas. “Por el potencial del rival y el tiempo que lleva su entrenador, creo que merecemos un respeto”, afirmó.
García atribuyó parte del descenso físico a la corta preparación del Independiente. Explicó que el equipo apenas acumula dos meses de trabajo y realizó solo tres semanas de pretemporada, mientras otros clubes cuentan con varias semanas más de preparación. Su modelo de juego, además, exige un importante desgaste físico.
En ataque, el técnico considera que el principal aspecto por mejorar está en la definición. “Lo que nos falta en los últimos metros es tomar la decisión correcta a la hora de finalizar”, señaló. Sin embargo, aseguró que no le preocupa la falta de goles mientras el equipo continúe generando ocasiones: “Me preocuparía si las ocasiones no se generaran”.
El estratega también destacó la reacción de su plantilla después de la mala imagen mostrada en la jornada anterior y pese a las bajas de Macías y Tatum. “No buscamos excusas. La semana pasada tuvimos un partido lamentable”, reconoció, antes de resaltar que sus futbolistas dieron un paso al frente y mostraron personalidad ante Motagua.
Desde su llegada al club, García explicó que el trabajo comenzó con ejercicios de posesión y rondos para conocer las características de cada jugador. A partir de ese diagnóstico adaptó su propuesta táctica a la plantilla disponible y ahora confía en que el grupo continúe creciendo. “Los chicos están demostrando el deseo de hacerse un nombre y competir al máximo nivel”, sentenció.