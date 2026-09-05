Juanfran García: “Tácticamente, el partido ante Motagua fue nuestro mejor duelo”

El DT Juanfran García quedó satisfecho con la actuación del Independiente ante Motagua y aseguró que el empate 0-0 no refleja lo que su equipo hizo, especialmente durante un primer tiempo en el que generó varias ocasiones claras. El técnico español destacó el orden táctico y la personalidad de sus dirigidos ante uno de los planteles más poderosos de la Liga Nacional. “En el primer tiempo merecíamos irnos al descanso por delante en el marcador. Fuimos muy superiores y generamos cinco o seis ocasiones de gol claras”, explicó García, quien lamentó la falta de contundencia.

Para el estratega, el trabajo defensivo también fue determinante: “Tácticamente ha sido nuestro mejor partido en cuanto a dibujo sobre el campo y coberturas defensivas”. El entrenador rechazó que Motagua haya pasado por encima de su equipo en la segunda parte. Reconoció que el rival tomó mayor protagonismo y tuvo un disparo al larguero, pero consideró que las oportunidades realmente claras fueron escasas. “Por el potencial del rival y el tiempo que lleva su entrenador, creo que merecemos un respeto”, afirmó.