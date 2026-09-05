López se defiende de las críticas: "Tenemos la cabeza en el miércoles"

Tras el empate sin goles ante Atlético Independiente, el técnico del Motagua, Javier López, explicó las razones que llevaron al Ciclón a dejar escapar dos puntos y aseguró que la falta de precisión en el último pase, la ocupación del área y la definición fueron determinantes. El entrenador español también respondió a las críticas de la afición azul, reconoció la molestia de los seguidores y defendió las decisiones tomadas durante el encuentro. Además, aclaró la situación de Jonathan Moya, quien atraviesa una microlesión, y habló sobre la importancia de administrar las cargas pensando en el duelo del miércoles ante Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana.

LA CONFERENCIA

¿Con qué sensación se queda de este empate? Es una constante partido tras partido. ¿Cómo corregir eso?

Es simple. Tenemos que seguir trabajando el último pase. Tenemos que seguir trabajando cargar el área. No hemos cargado bien el área hoy. Los interiores que tienen gol tienen que llegar más al punto de penalti. El extremo alejado de la jugada tiene que ser capaz de llegar al segundo palo. Y luego el centro tiene que ir mejor. No sé cuántos centros fueron a las manos del portero en el día de hoy. Y tenemos que seguir mejorando esa calidad técnica para que ese último golpeo sea más favorable para los que llegan al área. Y también ocupar mejor el área. Hay días que lo ocupamos muy bien y esos centros terminan en posibilidad de remate, pero hoy no ha sido ese día. Y las tres o cuatro que hemos tenido claritas, las hemos volado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Seguimos trabajando. Créanme que si vienen a ver los entrenamientos de Motagua, dedicamos bastante tiempo a este aspecto del juego. En algunos partidos sí, el otro día hicimos cuatro. Y en otros tenemos que seguir mejorando ese último pase y esa última definición. ¿Las bajas que tuvo Motagua condicionaron las rotaciones y las decisiones que tomó durante el partido?

Sí, la verdad es que hoy teníamos algunas bajas, sobre todo que nos perjudican por el tema de las rotaciones. Porque hoy también el entrenador tomó decisiones, sobre todo a partir del minuto 60, donde su mente estaba en el partido del día de hoy, como no puede ser de otra manera. Pero también tengo que cuidar jugadores para el partido del miércoles. Porque estas ausencias que tenemos no solo son jugadores que no pueden participar en este momento, son jugadores que tampoco están para poder rotar y poder combinar. Y la verdad es que no podemos llevar a un partido como el del miércoles con jugadores jugando 90-90-90-90. Porque el miércoles nos jugamos muchísimo. Es un objetivo que todos tenemos en la mente, que es pasar a semifinales de la Copa Centroamericana. Y el primer partido y de local es fundamental. Es fundamental para nosotros llevar un buen resultado a El Salvador. Y es un objetivo prioritario en este momento.

¿Qué pasó con Valerio Marinacci y con el reclamo del público?

Se le acalambró un poquito a los gemelos. Es un chico que tuvo tres semanas de la pretemporada que no las pudo hacer. Y ahora que está empezando a participar, ya pasó el otro día que se le subieron los gemelos, hoy se le volvieron a subir. Forma parte de esa dinámica donde las cargas de trabajo que está asimilando en este momento, con esas tres semanas que no pudo participar en pretemporada, pues le está costando un poquito acabar los partidos. Y en relación al público, somos igual que ellos. Yo soy muy exigente, entiendo la molestia, entiendo el enfado. Es un partido que a priori todo el mundo dice que Motagua lo tiene que ganar, pero luego hay que ganarlo en el terreno de juego. Y la realidad es que en el terreno de juego, en el día de hoy, con estas situaciones que ya hemos hablado, no hemos sido capaces de poder ganar el partido, de ofrecer una victoria a nuestra afición. Y nos vamos igual de tristes que ellos, de molestos que ellos. Y bueno, no nos queda otra más que trabajar, mejorar y ojalá el día miércoles podamos hacer la presentación que sí los llene de orgullo y conseguir el resultado que todos anhelamos.

No estamos acostumbrados a ver a Motagua como lo vimos hoy, siendo el campeón. ¿Qué ha faltado esta noche? ¿Independiente defendió muy bien o Motagua no supo defender?

No, hubo un poco de todo. A mí siempre me gusta valorar también lo que hacen los demás. Independiente estuvo ordenado y nosotros, la verdad, que en el último golpeo, en el centro, repito, en la ocupación del área y las veces que sí acertamos para poder conectar con el rematador, pues todos habéis visto esas tres o cuatro ocasiones de gol clarísimas que hemos tenido en la segunda parte, como bien comenta Lindbergh, y que no hemos sido capaces de llevarlas a la red. Si hoy de esas cuatro llevas dos a la red o de esos centros que hemos tenido al área y que bloqueó el portero van un poquito mejor dirigidos, pues estamos hablando de ocho o nueve situaciones de gol y seguro que en ese contexto hubiéramos sacado el partido adelante. Valorar Jonathan Argueta, valorar Jordan, que estaba empezando a entrar al equipo, valorar que ya arregló eso Carlos Palma, es decir, recordar también que hay jugadores jóvenes que están empezando a levantar la mano y que también hay que darles tiempo para valorar que Cacho ya se está sentando en el equipo. Es decir, hay cosas también positivas dentro de todo el nubarrón que siempre es no ganar un partido y yo también me voy triste, los jugadores también están por ahí tristes, pero aquí no hay, como siempre les digo, aquí no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para alegrarse por una victoria, entristecerse por un empate. Sabemos dónde estamos, que somos en Motagua, y ya la cabecita hay que ponerla en recuperarse y el miércoles, con los tres entrenamientos que vamos a hacer, hacer la presentación que todos deseamos ante nuestra afición en Copa Centroamericana.

¿Se cuestiona la decisión de jugar con un solo delantero, tomando en cuenta que la gente pide dos atacantes?

Es así de simple. El torneo anterior, desde que uno llegó hasta que uno terminó, el equipo que más goles hizo entre los dos torneos fue el Motagua. Es decir, ahí está la estadística, ahí la tiene todo el mundo para poder ver. Y luego, en este momento, tenemos tres delanteros, uno no está disponible, y están Barrios y está Rodrigo. El cambio de Marinacci iba a ser el de Barrios. Lastimosamente se lesionó Marinacci y tuvimos que meter un central. Es así de simple, así de sencillo. Íbamos a acabar jugando con dos delanteros, pero Valerio me pidió el cambio y tuve que sustituir. Yo tenía el cambio ya hecho para que entrara Barrios y tuvimos que al final echar para atrás ese cambio para poder dar entrada a Cacho. Yo entiendo a la gente, entiendo también que las pocas veces que hemos puesto dos delanteros, a los cinco minutos el equipo estaba haciendo un gol. Son dos estructuras que nosotros tenemos, pero el año pasado salimos campeones jugando con un delantero, dos extremos, y lo importante aquí es que en esa estructura los dos internos lleguen al área y tengan gol, que es lo que hoy no tuvimos. Esos dos internos no llegaron, no tuvimos acierto en el último pase y las veces que lo tuvimos no tuvimos acierto en la finalización, y de ahí se explica el resultado.