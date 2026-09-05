Motagua se estrella ante Independiente y cede terreno en el liderato

El Motagua dejó escapar dos puntos importantes este sábado al igualar sin goles (0-0) frente al Atlético Independiente, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, disputado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El duelo tuvo un ritmo intenso durante buena parte de los 90 minutos, aunque ninguno de los dos equipos consiguió encontrar el camino hacia el gol. El conjunto verdolaga generó las ocasiones más peligrosas en varios tramos del compromiso, mientras que el guardameta azul, Luis Ortiz, terminó siendo protagonista con intervenciones determinantes.

Las Panteras salieron decididas a imponer condiciones desde el inicio y rápidamente llevaron peligro sobre el arco motagüense. Sebastián Espinoza probó suerte al minuto 6 con un potente remate que fue controlado por Ortiz, quien nuevamente apareció al 15' para desviar al tiro de esquina un disparo desde fuera del área que llevaba dirección de portería. La acción más clara de la primera parte estuvo en los pies de Sendel Cruz. El atacante del Independiente recibió el balón en una situación de mano a mano ante Luis Ortiz al minuto 20, pero el arquero del Ciclón salió de manera precisa y consiguió bloquear el remate para mantener el empate. Motagua, por su parte, tuvo dificultades para manejar la pelota y generar peligro ofensivo antes del descanso.