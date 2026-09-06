Confirma que quiere volver a Motagua y envía mensaje a Javier López: "Estoy cedido"

Luis Meléndez vive una temporada diferente en su carrera. El mediocampista pertenece al Motagua, pero actualmente se encuentra cedido en el Independiente de Siguatepeque, donde busca sumar minutos y recuperar su mejor versión. El futbolista tuvo la oportunidad de enfrentarse al equipo dueño de su ficha y consiguió un empate que valoró de manera positiva. Tras el partido, el volante analizó el intenso encuentro ante las Águilas.

"La verdad que muy bien, un partido muy, muy intenso por ahí. Sabíamos a lo que venía Motagua, a querer buscar un resultado, pero bueno, nosotros nos preparamos la semana para enfrentar al equipo como es Motagua. Sabemos la plantilla que tiene y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un empate", comentó. El estado de la cancha del estadio Carlos Miranda fue uno de los temas que estuvo bajo la lupa durante el compromiso, pero Meléndez consideró que el terreno de juego no fue un impedimento: "La verdad que la cancha muy bien, la verdad que no hay queja. Creo que el equipo se siente bien jugando aquí. Lastimosamente el estadio de Siguatepeque pues sabemos que no está disponible, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y bueno, ahí se puede ver el resultado de hoy", señaló. El mediocampista tiene claro que su paso por el Independiente tiene como principal objetivo sumar minutos, recuperar su nivel y regresar a Motagua con la ilusión de ser tomado en cuenta por Javier López: "Estoy cedido, estoy a préstamo aquí. Y bueno, la idea es agarrar mi nivel otra vez, volver a jugar, a tener bastantes minutos para que el profe me siga tomando en cuenta y bueno, tratar de hacer las cosas bien para volver al club", mencionó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE