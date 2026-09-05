Independiente celebra: la decisión sobre el estadio Roberto Martínez Ávila

El Estadio Roberto Martínez Ávila, ubicado en Siguatepeque, recibirá una importante remodelación luego de que se confirmara el desembolso de los fondos destinados para ejecutar el proyecto. La obra busca mejorar las condiciones de uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad y brindar un espacio más adecuado para futbolistas, aficionados y demás deportistas. El recinto es especialmente importante para el fútbol de la zona, ya que es la casa del Independiente de Siguatepeque, club que representa a la ciudad en la Liga Nacional.

En las últimas horas, CONDEPOR destacó que ya se realizó el desembolso para poner en marcha los trabajos de remodelación. El proyecto contempla mejoras que permitirán contar con mejores condiciones para los atletas y aficionados que utilizan y visitan el estadio. La remodelación representa una noticia positiva para el Independiente de Siguatepeque, que tendrá la posibilidad de contar con un escenario renovado para sus compromisos como local. Además, el proyecto pretende generar mejores condiciones para la juventud de la ciudad, que encuentra en el deporte una alternativa para desarrollarse y alejarse de situaciones de riesgo.