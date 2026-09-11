Espinel confiesa que regañó a sus jugadores: "Tuvimos que hablar en voz alta"

Olimpia dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Centroamericana luego de vencer 0-3 al Luis Ángel Firpo en el Estadio Cuscatlán, resultado que le permite afrontar el partido de vuelta en Tegucigalpa con una importante ventaja. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel tuvo que superar un primer tiempo complicado antes de encontrar la fórmula para destrabar el encuentro. La reacción llegó en el complemento, cuando el equipo blanco corrigió algunos aspectos tácticos, encontró mayores espacios y terminó imponiendo su contundencia frente al arco salvadoreño.

A pesar de la diferencia de tres goles, Espinel evitó cualquier discurso triunfalista. El entrenador uruguayo sabe que todavía queda un partido por disputar y pidió máxima concentración a sus futbolistas para evitar que la ventaja obtenida como visitante termine generando exceso de confianza. "Si nosotros creemos que ya tenemos la llave cerrada porque hicimos tres goles acá de visita, podíamos cometer un gran pecado. La manera de poder seguir trabajando es hacerle entender a los jugadores que la humildad y el sacrificio no se negocian", sentenció el estratega uruguayo.

Espinel tuvo que regañar al equipo en el descanso

La historia del partido pudo haber sido diferente después de los primeros 45 minutos. Olimpia no consiguió mostrar su mejor versión y sufrió ante un Firpo que encontró espacios para generar peligro y dificultar la salida del conjunto hondureño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Espinel reconoció que el rendimiento de su equipo durante esa etapa estuvo lejos de lo que había preparado y explicó que fue necesario intervenir de manera contundente durante el descanso para provocar una reacción inmediata.

"En el entretiempo tuvimos que decir algunas cosas en voz alta para despertar a los muchachos. Les hice entender que no estábamos haciendo un buen partido de visitante con un buen equipo como Firpo y aún así estábamos empatando. No teníamos nada que perder, todo era por mejorar", explicó el DT. Uno de los principales movimientos realizados por el técnico tuvo como protagonista a Jorge Álvarez. El mediocampista terminó siendo determinante al marcar el primer gol de Olimpia, después de recibir nuevas indicaciones para aprovechar mejor los espacios entre las líneas del equipo salvadoreño. "Buscábamos que Jorge le ganara la espalda a los volantes internos de ellos. En el primer tiempo no encontramos ese pase entre líneas, pero en el segundo creíamos que debía arrancar de unos metros más atrás para tener más mano a mano y presencia en el área; ahí empezaron a llegar los goles", analizó.

Espinel rechaza que Olimpia haya ganado por historia

El entrenador olimpista también fue contundente cuando se le consultó si la diferencia entre ambos equipos estuvo marcada principalmente por la calidad individual del plantel hondureño. Espinel rechazó cualquier interpretación que pudiera restarle méritos al trabajo de Firpo y dejó claro que, en el fútbol centroamericano actual, la historia y el peso de una camiseta ya no son suficientes para conseguir resultados. "Ustedes piensan que Olimpia tiene más equipo que Firpo o se están dejando llevar por la historia. La historia ya no se juega más ni con la camiseta, eso se acabó. El fútbol ya se emparejó. Olimpia tiene su historia bien ganada, pero hoy el fútbol exige trabajar duro en cada partido", remarcó. Para el estratega uruguayo, la diferencia estuvo principalmente en la capacidad de Olimpia para interpretar los diferentes momentos del compromiso. El conjunto blanco no necesitó dominar permanentemente la posesión para controlar las acciones y supo aprovechar sus oportunidades cuando el partido comenzó a abrirse. "Hay muchas maneras de ganar partidos. No siempre teniendo la pelota se está controlando el juego. Supimos hacernos fuertes cuando no la tuvimos para minimizar su trabajo, y cuando tuvimos el viento a favor, mostramos la contundencia suficiente", apuntó.

La situación de Jorge Benguché

Otro de los temas abordados por Espinel fue la ausencia de Jorge Benguché durante el partido. El delantero apareció entre los convocados, pero finalmente no ingresó al terreno de juego debido a su condición física. "Él estaba disponible si lo necesitábamos, pero no había entrenado prácticamente en cuatro días tras el último juego. Jorge precisa mucha potencia para mover su físico y sabíamos que corríamos riesgo. Por suerte encontramos el gol temprano en el segundo tiempo y no tuvimos que arriesgarlo", detalló. La decisión terminó siendo favorable para Olimpia, ya que el equipo encontró rápidamente el camino hacia el gol en el complemento y no fue necesario recurrir al delantero para intentar modificar el resultado.

Olimpia ya piensa en la vuelta