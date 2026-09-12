Otero responde a Costa Rica: “No voy a tolerar que se menosprecie al Marathón”

El presidente del Marathón, Daniel Otero, reaccionó con contundencia ante los comentarios surgidos desde Costa Rica en torno a algunos futbolistas del conjunto verdolaga. El dirigente utilizó su cuenta oficial de X para dejar claro que el club sampedrano no está dispuesto a ser considerado una plataforma para que otras instituciones intenten llevarse a sus principales figuras. Las palabras de Otero aparecen luego de que aficionados costarricenses mostraran su admiración por el colombiano Yairo Moreno y el argentino Brian Farioli, dos de los elementos que actualmente forman parte de la plantilla del Marathón. Los comentarios generaron una respuesta directa del máximo dirigente del equipo, quien defendió el valor de sus jugadores y la institución hondureña.

El presidente verdolaga destacó el nivel del plantel que dirige Silvio Rudman y aseguró que es comprensible que desde el fútbol costarricense exista interés por los futbolistas que integran su equipo. Sin embargo, marcó distancia con cualquier postura que pueda interpretarse como un menosprecio hacia la capacidad institucional del Marathón y de los clubes de Honduras. “Es normal que en Costa Rica (prensa, entrenadores, dirigentes) suspiren por nuestra plantilla; tenemos un equipazo. Lo que no voy a tolerar es que se menosprecie el poder institucional del Marathón y los equipos hondureños”, escribió Otero en su cuenta de X.

Es normal que en Costa Rica (prensa, entrenadores, dirigentes) suspiren por nuestra plantilla; tenemos un equipazo. Lo que no voy a tolerar es que se menosprecie el poder institucional del Marathón y los equipos hondureños. No somos vitrina de nadie. Más respeto, ¡ubíquense! 👊 — Daniel Otero (@DanielOteroCDM) September 12, 2026