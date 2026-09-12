Motagua aprieta a los líderes y Real España cede: tabla del Apertura 2026

La fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó este sábado 12 de septiembre con dos atractivos compromisos. En el primer turno se midieron Olancho FC ante Real España, mientras que la jornada cerró con el choque entre Motagua y Génesis FC. En el Estadio Juan Ramón Brevé, los Potros evitaron el tropiezo gracias a un golazo de tiro libre de Ofir Padilla al minuto 90, decretando el 1-1 definitivo ante una Máquina que se había adelantado en el marcador con un tanto de Eddie Hernández.

Posteriormente, las Águilas y el conjunto de Fernando Mira protagonizaron un intenso duelo que terminó con triunfo por la mínima (1-0) a favor del Ciclón Azul. Esta victoria le permite al vigente campeón reencontrarse con el triunfo y dar un salto en la clasificación. Con estos tres duelos disputados, el Real España asume provisionalmente el liderato del torneo al llegar a 15 unidades, manteniéndose invicto con cuatro victorias y tres empates. La aurinegra deja por detrás a Olimpia y Marathón (ambos con 14 puntos), clubes que se enfrentarán este domingo en una nueva edición del clásico que podría redefinir la cima. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Por su parte, el Motagua escaló hasta el cuarto puesto tras sumar una victoria importante y llegar a los 13 puntos, desplazando a la quinta casilla al conjunto 'canino', que se quedó estancado en 10 unidades. En la sexta posición acecha de cerca el Olancho FC, con la misma cantidad de puntos. En la séptima plaza se sitúa Estrella Roja con 9 unidades, producto de su empate 2-2 del viernes frente a Platense. El Independiente marcha octavo con 6 puntos antes de su cruce dominical contra Juticalpa FC, mientras que el "Tiburón" es noveno con 5.