  1. Liga Nacional

¿Por qué no se repitió el penal de Motagua contra Génesis? Lo que dice la regla

¡Doble polémica en Comayagua! Así fue el penal que le pitaron a Motagua y la razón por la que no se repitió la ejecución tras el fallo de Clever Portillo

¿Por qué no se repitió el penal de Motagua contra Génesis? Lo que dice la regla
12 de septiembre de 2026 a las 20:48

La polémica ha llegado a Comayagua este sábado en el encuentro entre Motagua y Génesis FC por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Corría el minuto 55 cuando Jefryn Macías, quien había ingresado en el complemento, consiguió una falta dentro del área tras un contacto en la pantorilla con Edwin Maldonado, mediocampista de Génesis.

Huyó por intento de secuestro y regresa al país: así es la vida de Selvin Guevara

Sin embargo, Fernando Mira sacó la tarjeta y pidió la revisión del FVS al árbitro central Arlington Escobar. Pero el central tras varias tomas, que en realidad no fueron claras, no cambió la decisión y pitó el penal a favor del Motagua.

La jugada polémica que sancionó penal el árbitro central.

La jugada polémica que sancionó penal el árbitro central.

Clever Portillo fue el encargado de ejecutar el penal del Motagua a pesar de la polémica. El lateral izquierdo del azul la cruzó y el portero colombiano Ronaldo Balanta se lanzó bien logró tapar el tiro del azul.

OTRA POLÉMICA

Tras tapar el penal, el árbitro asistente avisó al central que el arquero se había adelantado y volvieron a sancionar penal a favor del Motagua.

Y un minuto después, Escobar volvió al FVS para revisar esta nueva polémica y en la toma televisiva se notó muy claro que Balanta no se había adelantado y tampoco había invasión dentro del área por lo que el penal fue anulado y el resultado se mantuvo 0-0

¿QUÉ DICE LA REGLA?

La regla de adelantamiento (o invasión) en un tiro penal, según la Regla 14 de la IFAB, sanciona a los jugadores que entran al área antes de que se golpeé el balón, dependiendo de quién cometa la falta y si influye en la jugada

Posición de los pies: Para determinar si un jugador está adelantado, solo cuenta la posición de sus pies (si pisan la línea o el interior del área o semicírculo). No importa la inclinación del cuerpo

Adelantamiento del portero: El guardameta debe tener al menos una parte de un pie tocando, sobre o detrás de la línea de meta al momento del golpe. Si se adelanta e influye en que el balón no entre, se repite el tiro

Al final no pasó ninguna de las dos advertencias y el penal no se tuvo que repetir.

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias