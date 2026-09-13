¡No se vio! Clásico peleado, visita inesperada, belleza y glamour en el viejo Morazán

El clásico entre Marathón y Olimpia se vivió de todo. Las gradas estuvieron coloridas con la afición de ambos equipos y con peleas por todos lados; además de la pelea de dos aficionados por la camisa de un olimpista.
El mediocampista Damín Ramírez conduce la pelota ante la marca de Jeremy Rodríguez, el isleño que fue titular pero no pudo carburar.
El defensor del Marathón, Javier Rivera, fue una muralla y no dejó concretar a los delanteros del Olimpia como el caso de Nicolás Dibblé.
El árbitro Nelson Salgado tuvo que ir varias veces al FVS para revisar jugadas polémicas; además no anduvo con problemas para expulsar a Emanuel Cuello del Olimpia y Brian Fariolli del Marathón.
Los jugadores del Olimpia estuvieron reclamando al árbitro Nelson Salgado en varias acciones que pidieron ser pitadas a su favor.
El defensor del Olimpia, Félix García, se lamenta de una acción y recibe la ayuda de su compañero, Nicolás Dibblé.
El delantero Carlos Pérez reclamó una falta penal tras recibir un empellón del guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar.
El Olimpia jugó con equipo alternativo pensando en el duelo frente al LA Firpo por la Copa Centroamericana.
Brian Farioli se gastó un buen partido y al final se fue expulsado por doble amarilla.
Este fue el equipo alternativo que mandó el Olimpia a la cancha del Morazán dándole descanso a los titulares pensando en la Copa Centroamericana.
Esta guapa aficionada del Olimpia llegó bien identificada para alentar al Rey de Copas.
El presidente de Marathón, Daniel Otero, presente en el palco en plena conversación con Rolin Peña, gerente del club.
Los aficionados de Marathón disfrutaron de un partidazo en el Morazán jugando mano a mano con Olimpia.
las guapas chicas olimpistas alentaron a su equipo que no pudo en la cancha frente al aguerrido Monstruo.
Las familias completas llegaron a ver el partido ya que se disputó en un horario muy bonito para disfrutarlo en tranquilidad.
Este camarógrafo se lanzó al suelo para disfrutar del Tik-tok antes del inicio del partido tomando en cuenta que iba a vivir 90 minutos intensos.
Esta bella fanática llegó con su hijo bien identificado como olimpista que llegó a disfrutar del partido.
Mario Berríos, director deportivo del Marathón es muy querido por los aficionados del Marathón que lo saludaron antes del inicio del partido.
Antes del partido, Henry Figueroa se da un apretón de manos con Edrick Menjívar, capitán del león.
La afición de Marathón festejó por lo alto la conquista del triunfo en el Morazán donde montaron un lindo espectáculo.
El delantero Jorge El Toro Benguché no fue uniformado porque se está cuidando para el duelo ante Firpo y posiblemente las semifinales de la Copa Centroamericana.