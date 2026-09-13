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¡No se vio! Clásico peleado, visita inesperada, belleza y glamour en el viejo Morazán

El partido entre Marathón y Olimpia fue un completo show con la presencia de las dos barras; belleza en las gradas y el Olimpia pidiendo el FVS en las polémicas acciones

13 de septiembre de 2026 a las 18:53
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El clásico entre Marathón y Olimpia se vivió de todo. Las gradas estuvieron coloridas con la afición de ambos equipos y con peleas por todos lados; además de la pelea de dos aficionados por la camisa de un olimpista.

 Fotos: Neptalí Romero
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El mediocampista Damín Ramírez conduce la pelota ante la marca de Jeremy Rodríguez, el isleño que fue titular pero no pudo carburar.
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El defensor del Marathón, Javier Rivera, fue una muralla y no dejó concretar a los delanteros del Olimpia como el caso de Nicolás Dibblé.
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El árbitro Nelson Salgado tuvo que ir varias veces al FVS para revisar jugadas polémicas; además no anduvo con problemas para expulsar a Emanuel Cuello del Olimpia y Brian Fariolli del Marathón.
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Los jugadores del Olimpia estuvieron reclamando al árbitro Nelson Salgado en varias acciones que pidieron ser pitadas a su favor.
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El defensor del Olimpia, Félix García, se lamenta de una acción y recibe la ayuda de su compañero, Nicolás Dibblé.
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El delantero Carlos Pérez reclamó una falta penal tras recibir un empellón del guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar.
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El Olimpia jugó con equipo alternativo pensando en el duelo frente al LA Firpo por la Copa Centroamericana.
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Brian Farioli se gastó un buen partido y al final se fue expulsado por doble amarilla.
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Este fue el equipo alternativo que mandó el Olimpia a la cancha del Morazán dándole descanso a los titulares pensando en la Copa Centroamericana.
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Esta guapa aficionada del Olimpia llegó bien identificada para alentar al Rey de Copas.
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El presidente de Marathón, Daniel Otero, presente en el palco en plena conversación con Rolin Peña, gerente del club.
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Los aficionados de Marathón disfrutaron de un partidazo en el Morazán jugando mano a mano con Olimpia.
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las guapas chicas olimpistas alentaron a su equipo que no pudo en la cancha frente al aguerrido Monstruo.
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Las familias completas llegaron a ver el partido ya que se disputó en un horario muy bonito para disfrutarlo en tranquilidad.
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Este camarógrafo se lanzó al suelo para disfrutar del Tik-tok antes del inicio del partido tomando en cuenta que iba a vivir 90 minutos intensos.
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Esta bella fanática llegó con su hijo bien identificado como olimpista que llegó a disfrutar del partido.
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Mario Berríos, director deportivo del Marathón es muy querido por los aficionados del Marathón que lo saludaron antes del inicio del partido.
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Antes del partido, Henry Figueroa se da un apretón de manos con Edrick Menjívar, capitán del león.
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La afición de Marathón festejó por lo alto la conquista del triunfo en el Morazán donde montaron un lindo espectáculo.
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El delantero Jorge El Toro Benguché no fue uniformado porque se está cuidando para el duelo ante Firpo y posiblemente las semifinales de la Copa Centroamericana.
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