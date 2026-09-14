Dos hondureños lideran la victoria de Sporting FC ante Saprissa en Costa Rica

Carlos Pineda y José Mario Pinto estuvieron en el equipo titular del Sporting FC que consiguió imponerse ante un Saprissa que presentó una formación alternativa, debido a que el técnico Hernán Medford decidió reservar a varios de sus habituales titulares para el compromiso de Copa Centroamericana frente a Cartaginés. Alexander López , el tercer hondureño fue el que no estuvo disponible para este encuentro.

El Sporting FC protagonizó uno de los resultados más inesperados de la octava jornada del Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica al derrotar 4-2 al Saprissa , en el estadio Puente Piedra, en un partido donde dos de los tres futbolistas hondureños del conjunto josefino fueron parte de la victoria sobre el líder del campeonato.

El conjunto local tomó ventaja desde muy temprano. Apenas al primer minuto, Gabriel Leiva apareció para marcar el 1-0 y darle al Sporting un comienzo soñado. Los locales aprovecharon los espacios y durante los primeros minutos fueron superiores en ataque.

Saprissa reaccionó al minuto 28, cuando Andrey Soto convirtió un tiro libre para establecer el 1-1. La igualdad, sin embargo, duró poco, ya que apenas dos minutos después Youstin Salas volvió a poner en ventaja al Sporting.

El equipo josefino amplió la diferencia antes del descanso. Mayron George transformó en gol un lanzamiento penal al minuto 42 para colocar el 3-1 y encaminar una noche favorable para el conjunto local.

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En el segundo tiempo, Gabriel Leiva volvió a ser protagonista al minuto 63 con un potente remate desde fuera del área que significó el 4-1. Sporting incluso tuvo la oportunidad de marcar un quinto tanto, pero el VAR anuló una anotación de Joshua Navarro por una mano previa de Daniel Colindres.

Saprissa descontó al minuto 81 mediante Ariel Rodríguez, quien aprovechó un centro para marcar de cabeza. El tanto, sin embargo, no fue suficiente para cambiar el destino del encuentro.