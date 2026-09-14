Olimpia y Motagua relajados; Marathón va por el milagro: el panorama de la Copa

Todavía no hay nada escrito, pero Olimpia y Motagua tienen prácticamente asegurado su boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf, mientras que Marathón está obligado a buscar la hazaña en Costa Rica para mantenerse con vida en el certamen.
El conjunto albo, dirigido por Eduardo Espinel, goleó 0-3 al Firpo en el partido de ida de los cuartos de final disputado en el Estadio Cuscatlán de El Salvador. Los goles de Jorge Álvarez, Yustin Arboleda y Nicolás Dibble le permitieron al León tomar una cómoda ventaja que ahora deberá defender en casa.
Olimpia recibirá al Firpo este jueves a las 9:15 PM, hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El equipo hondureño avanzará a las semifinales si gana, empata o incluso pierde por uno o dos goles de diferencia.
El cuadro merengue solamente quedaría fuera si el conjunto salvadoreño consigue una victoria por cuatro o más goles de diferencia. En caso de que Firpo gane 0-3 y empate el marcador global, la serie tendría que definirse mediante lanzamientos desde el punto penal.
Motagua vive una situación prácticamente idéntica. El Ciclón también ganó 3-0 en el partido de ida, en su caso frente al Alianza FC, y ahora buscará sellar su clasificación como visitante este miércoles a las 9:15 PM, hora de Honduras.
Los dirigidos por el español Javier López estarán en semifinales con una victoria, un empate o una derrota por uno o dos goles de diferencia. Los salvadoreños necesitan ganar por tres goles para igualar el marcador global y forzar los penales, mientras que una diferencia de cuatro o más goles dejaría eliminado al conjunto azul.
El panorama más complicado lo tiene Marathón. El Monstruo Verde empató 2-2 contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Morazán y ahora tendrá que jugarse la clasificación en territorio costarricense.
El equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman visitará a los Manudos este jueves a las 6:30 PM, hora de Honduras. Para avanzar directamente a las semifinales, Marathón necesita ganar por cualquier marcador, incluso con un ajustado 0-1.
El conjunto verdolaga también podría clasificarse si consigue un empate con tres o más goles, como un 3-3 o 4-4, debido al criterio de desempate por goles de visitante. En cambio, un 2-2 en el partido de vuelta llevaría la serie a los lanzamientos desde el punto penal.
Un empate 0-0 o 1-1 dejaría eliminado a Marathón, ya que Alajuelense tendría la ventaja por los goles anotados como visitante. De igual manera, cualquier derrota del conjunto hondureño en Costa Rica significaría su eliminación de la Copa Centroamericana.
Concacaf también definió a los árbitros que estarán a cargo de los partidos de vuelta de los tres clubes hondureños. El panameño Jorge Leiva dirigirá el duelo entre Alajuelense y Marathón, mientras que el mexicano Rafael López será el encargado del Alianza-Motagua.
Por su parte, el polémico costarricense Josué Ugalde impartirá justicia en el Olimpia-Firpo. Así, los tres equipos hondureños afrontarán una semana decisiva en la que buscarán meterse entre los cuatro mejores de la Copa Centroamericana 2026.
-- FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS --
Alianza vs. Motagua — Miércoles 16 de septiembre, 8:15 PM, Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.
Alajuelense vs. Marathón — Jueves 17 de septiembre, 6:30 PM, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica.
Olimpia vs. Firpo — Jueves 17 de septiembre, 9:15 PM, Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras.