Olimpia y Motagua relajados; Marathón va por el milagro: el panorama de la Copa

El conjunto albo, dirigido por Eduardo Espinel , goleó 0-3 al Firpo en el partido de ida de los cuartos de final disputado en el Estadio Cuscatlán de El Salvador. Los goles de Jorge Álvarez , Yustin Arboleda y Nicolás Dibble le permitieron al León tomar una cómoda ventaja que ahora deberá defender en casa.

Todavía no hay nada escrito, pero Olimpia y Motagua tienen prácticamente asegurado su boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf , mientras que Marathón está obligado a buscar la hazaña en Costa Rica para mantenerse con vida en el certamen.

Olimpia recibirá al Firpo este jueves a las 9:15 PM, hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El equipo hondureño avanzará a las semifinales si gana, empata o incluso pierde por uno o dos goles de diferencia.

El cuadro merengue solamente quedaría fuera si el conjunto salvadoreño consigue una victoria por cuatro o más goles de diferencia. En caso de que Firpo gane 0-3 y empate el marcador global, la serie tendría que definirse mediante lanzamientos desde el punto penal.

Motagua vive una situación prácticamente idéntica. El Ciclón también ganó 3-0 en el partido de ida, en su caso frente al Alianza FC, y ahora buscará sellar su clasificación como visitante este miércoles a las 9:15 PM, hora de Honduras.

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Los dirigidos por el español Javier López estarán en semifinales con una victoria, un empate o una derrota por uno o dos goles de diferencia. Los salvadoreños necesitan ganar por tres goles para igualar el marcador global y forzar los penales, mientras que una diferencia de cuatro o más goles dejaría eliminado al conjunto azul.

El panorama más complicado lo tiene Marathón. El Monstruo Verde empató 2-2 contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Morazán y ahora tendrá que jugarse la clasificación en territorio costarricense.

El equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman visitará a los Manudos este jueves a las 6:30 PM, hora de Honduras. Para avanzar directamente a las semifinales, Marathón necesita ganar por cualquier marcador, incluso con un ajustado 0-1.

El conjunto verdolaga también podría clasificarse si consigue un empate con tres o más goles, como un 3-3 o 4-4, debido al criterio de desempate por goles de visitante. En cambio, un 2-2 en el partido de vuelta llevaría la serie a los lanzamientos desde el punto penal.