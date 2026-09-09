Motagua vapulea al Alianza y tiene pie y medio en semis de Copa Centroamericana

Motagua dio un importante golpe en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 al Alianza de El Salvador, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final del certamen regional.

Desde el arranque, el conjunto azul mostró sus intenciones de hacerse sentir en territorio rival mediante una presión alta, acompañada de constantes ataques por las bandas con el objetivo de encontrar a sus hombres de ofensiva dentro del área salvadoreña.

La situación se complicó rápidamente para el Alianza, ya que al minuto 8 Julio Sibrián fue expulsado después de una fuerte entrada de frente sobre Jefryn Macías. El árbitro no modificó su determinación pese a tener la posibilidad de revisar la acción en el VAR, por lo que el equipo visitante tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro con un futbolista menos.