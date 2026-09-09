Motagua vapulea al Alianza y tiene pie y medio en semis de Copa Centroamericana

Motagua dio un importante golpe en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 al Alianza de El Salvador, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final del certamen regional.
Desde el arranque, el conjunto azul mostró sus intenciones de hacerse sentir en territorio rival mediante una presión alta, acompañada de constantes ataques por las bandas con el objetivo de encontrar a sus hombres de ofensiva dentro del área salvadoreña.
La situación se complicó rápidamente para el Alianza, ya que al minuto 8 Julio Sibrián fue expulsado después de una fuerte entrada de frente sobre Jefryn Macías. El árbitro no modificó su determinación pese a tener la posibilidad de revisar la acción en el VAR, por lo que el equipo visitante tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro con un futbolista menos.
Con la superioridad numérica, los dirigidos por Javier López tomaron el control de las acciones y se instalaron en campo contrario. Motagua dominaba la posesión y generaba aproximaciones, aunque durante varios minutos no encontraba la fórmula para reflejar ese dominio en el marcador.
Fue hasta el minuto 30 cuando Meléndez y Discua combinaron para que el número 5 de los azules definiera con tranquilidad y colocara el 1-0 en Tegucigalpa. Antes del descanso, al 40', Denis Meléndez tuvo una nueva oportunidad para ampliar la diferencia, pero no consiguió darle la dirección necesaria al balón.
En los minutos finales de la primera parte, Alianza dispuso de su ocasión más peligrosa de la noche para intentar igualar las acciones, pero no logró aprovecharla. De esta manera, Motagua se marchó al descanso con una ventaja mínima, aunque con la superioridad numérica y territorial a su favor.
Para el complemento, el equipo hondureño mantuvo la iniciativa y encontró rápidamente el segundo tanto. Al minuto 54, Jefryn Macías apareció oportunamente en el segundo palo y definió de zurda para establecer el 2-0 y darle mayor tranquilidad al conjunto de Javier López.
Con el partido prácticamente controlado, Alejandro Reyes apareció posteriormente para marcar el tercer gol de la noche, resultado que deja a Motagua con una cómoda ventaja de cara al compromiso de vuelta en territorio salvadoreño.