Pedro Atala confía en que Motagua derrote al Alianza: “Tenemos un plantel fuerte”

Pedro Atala confía plenamente en Motagua para enfrentar este miércoles al Alianza FC de El Salvador, en un duelo clave de la Copa Centroamericana. El presidente vitalicio del conjunto azul destacó la fortaleza de la plantilla y aseguró que está preparada para competir por el título internacional. “Confiamos plenamente en nuestra plantilla, se ha confeccionado un grupo para ser fuertes en el torneo local y pelear por el título de Copa Centroamericana”, manifestó Atala, quien ve al equipo con los argumentos suficientes para sacar adelante la serie.

Sin embargo, el dirigente mostró respeto por el conjunto salvadoreño y resaltó las virtudes que ha mostrado durante la competencia. “Los clubes salvadoreños están mostrando un nivel muy fuerte. Alianza destaca por su versatilidad, es un equipo que maneja bien los tiempos, sabe cuándo atacar y se defiende muy bien”, explicó. Para Atala, uno de los factores que puede marcar diferencia será el apoyo de la afición motagüense. El directivo pidió a los seguidores azules llenar el escenario y generar un ambiente que haga sentir la localía durante el importante compromiso.