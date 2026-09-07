Concacaf sanciona a Olimpia contra Luis Ángel Firpo y no jugará el jueves

El Olimpia ya prepara su viaje a El Salvador para enfrentar al Luis Ángel Firpo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero no podrá contar con su lateral izquierdo titular, Carlos Emanuel Cuello. El defensor uruguayo deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas durante la fase de grupos (frente a Alianza y Saprissa). Aunque las amonestaciones se limpian para la siguiente ronda, los castigos pendientes se tienen que pagar.

Esta ausencia deja un hueco complicado para el entrenador Eduardo Espinel en la banda izquierda: Cristian Canales: Es la opción más clara para tomar el puesto. El joven de 20 años llegó esta temporada al Olimpia desde el CD Choloma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Alternativas a pierna cambiada: Espinel ya ha probado en esa posición a Kevin Güity y Felix García, aunque ambas opciones representan un riesgo al no ser su perfil natural.

La suspensión de Cuello no es el único dolor de cabeza para los merengues. El equipo tampoco dispondrá de Michaell Chirinos ni de Jamir Maldonado, ambos fuera por lesión. A ellos se suma la duda del delantero Jorge "El Toro" Benguché, quien sufrió un golpe en el tobillo contra Platense. Aunque se evaluará su evolución hasta el último momento, todo apunta a que sí realizará el viaje con el plantel.





Olimpia vs Luis Ángel Firpo: fechas y horas