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Concacaf sanciona a Olimpia contra Luis Ángel Firpo y no jugará el jueves

Concacaf hace cumplir su reglamento y Olimpia deberá cumplir una sanción ante Luis Ángel Firpo.

Concacaf sanciona a Olimpia contra Luis Ángel Firpo y no jugará el jueves

Eduardo Espinel no podrá contar con este futbolista para la ida contra Luis Ángel Firpo.
07 de septiembre de 2026 a las 09:31

El Olimpia ya prepara su viaje a El Salvador para enfrentar al Luis Ángel Firpo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero no podrá contar con su lateral izquierdo titular, Carlos Emanuel Cuello.

El defensor uruguayo deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas durante la fase de grupos (frente a Alianza y Saprissa). Aunque las amonestaciones se limpian para la siguiente ronda, los castigos pendientes se tienen que pagar.

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Esta ausencia deja un hueco complicado para el entrenador Eduardo Espinel en la banda izquierda:

Cristian Canales: Es la opción más clara para tomar el puesto. El joven de 20 años llegó esta temporada al Olimpia desde el CD Choloma.

Alternativas a pierna cambiada: Espinel ya ha probado en esa posición a Kevin Güity y Felix García, aunque ambas opciones representan un riesgo al no ser su perfil natural.

Carlos Emanuel Cuello es baja para el partido de ida contra Luis Ángel Firpo.

Carlos Emanuel Cuello es baja para el partido de ida contra Luis Ángel Firpo.

 (Marvin Salgado)

La suspensión de Cuello no es el único dolor de cabeza para los merengues. El equipo tampoco dispondrá de Michaell Chirinos ni de Jamir Maldonado, ambos fuera por lesión.

A ellos se suma la duda del delantero Jorge "El Toro" Benguché, quien sufrió un golpe en el tobillo contra Platense. Aunque se evaluará su evolución hasta el último momento, todo apunta a que sí realizará el viaje con el plantel.

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Olimpia vs Luis Ángel Firpo: fechas y horas

Partido de ida: Jueves 10 de septiembre a las 9:06 PM en el Estadio Cuscatlán (El Salvador).

Partido de vuelta: Jueves 17 de septiembre a las 9:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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