El entrenador colombiano Jhon Jairo López vuelve a dirigir en la Liga Nacional

El colombiano ha sido confirmado como nuevo timonel del Juticalpa FC, equipo que está en crisis de resultados con su nueva administración de los brasileños en la penúltima posición del torneo y JJ vuelve para sacar adelante un equipo al que conoce muy bien.

Jhon Jairo López siempre tiene la maleta lista. Cada vez que deja un equipo en Honduras, su teléfono siempre suena, pues se ha convertido en uno de los preferidos para sacar las papas cuando se están quemando y nuevamente estará de vuelta en la Liga Nacional .

En su última instancia estuvo al mando de Potros de Olancho FC, equipo al que llevó a disputar el título en Honduras peleando con Motagua y Génesis en la pasada triangular del Clausura, pero la dirigencia de Potros no lo renovó.

En charla con DIEZ, López confirmó que estará arribando este miércoles a la ciudad de Juticalpa, Olancho para tomar las riendas del equipo “Canechero” que ha sido dirigido de forma interina por el técnico hondureño, Gerson Valladares, quien lamentó la situación que está viviendo el club.

Valladares quedó en el banquillo tras la separación del brasileño Aloísio Pirez Alves, quien no pudo ganar un partido en cinco fechas que dirigió, lo que hizo que la dirigencia lo mantuviera a un lado; ahora confían el plantel en manos de Jhon Jairo López, quien ya sabe cómo sacar de crisis a otros clubes.

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Dentro de su experiencia en el fútbol de Honduras, Jhon Jairo López llegó a Honduras en 2020 recomendado por el técnico Reinaldo Rueda y dirigió al Club Platense, Honduras Progreso, Real Sociedad, Victoria, Olancho FC, Génesis FC... y ahora se sentará en el banquillo del Juticalpa FC para dirigir su séptimo club en el país.