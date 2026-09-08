Otero se queja de Concacaf y lanza mensaje a Alajuelense: "Los vamos a eliminar"

Daniel Otero, presidente de Marathón, habló en EXCLUSIVA con Diario DIEZ previo al trascendental duelo ante Liga Deportiva Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El dirigente verdolaga dejó claro que el equipo llega ilusionado y con la convicción de avanzar: "Tenemos toda la seguridad de que los vamos a eliminar". El jerarca del Monstruo Verde también expresó su molestia por la ausencia del VAR y el FVS para una serie de esta importancia. Otero recordó las decisiones arbitrales ante Alianza y cuestionó que no existan estas herramientas: “No lo comprendo, no lo comparto”. Otero, además, lanzó fuertes críticas contra CONCACAF por las exigencias para el espectáculo previo al partido en el Estadio Morazán: “Ahora sí siento que nos están poniendo trabas de más”, manifestó el dirigente, quien espera mayor flexibilidad para generar ambiente en las tribunas previo al encuentro ante los Manudos.

Finalmente, el presidente de Marathón fue contundente con su afición y pidió un Morazán lleno para respaldar al equipo: “El aficionado de Marathón está obligado a ir al estadio, obligado”, sentenció Otero durante la entrevista.

-- ENTREVISTA A DANIEL OTERO --

¿Cómo se siente, cómo están los nervios para enfrentar al tricampeón centroamericano ante la Liga Deportiva Alajuelense?

​​​​​Nervios no hay, pero sí nos sentimos contentos, entusiasmados e ilusionados con esta participación que estamos teniendo en la Copa Centroamericana. Y ahora, pues, un cruce de cuartos de final decisivo contra el tricampeón centroamericano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Les tocó bailar con la más fea, si se puede decir así.

Yo estoy bien entusiasmado. El cuerpo técnico también está comprometido al cien por ciento, sabiendo que no clasificamos a esta etapa de una forma sobresaliente como hubiéramos querido, pero estoy seguro de que lo que no se notó en el juego contra Alianza, en San Pedro Sula, eso lo vamos a enmendar. Si se cometieron errores, se van a corregir para poder darle la alegría a la afición, obteniendo un gane el próximo jueves. Un triunfo también catapulta a tener la oportunidad no solo de pelear las semifinales, sino también de entrar al torneo más importante, la CONCACAF Champions Cup.

Sí, te soy sincero, nosotros como institución ya nos vemos ahí. El nuestro es un proyecto ambicioso que tiene metas predefinidas, que trabajamos a diario para tratar de alcanzarlas, y estamos seguros de que vamos a clasificar a la siguiente fase. ¿Usted ve a Marathón compitiendo en la CONCACAF el próximo año?

Yo veo a Marathón compitiendo en la CONCACAF el próximo año. En la CONCACAF Champions Cup. Marathón lamentablemente tiene un par de bajas por amarillas y sabemos lo decisivo que puede ser este partido.

Sí, ese es el reglamento, no hay más que hacer. Pero en cantidad de jugadores y en profundidad también. O sea, Marathón tiene una plantilla de 36 jugadores; básicamente estamos hablando de tres por puesto. Y estamos seguros de que cualquier situación, lo que se va a dar, lo que se dio con esta situación de las amarillas, no tengo ninguna duda de que a estas alturas Silvio ya lo tiene resuelto. ¿Qué tiene preparada la directiva más allá de que ya están los precios establecidos para la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Qué tiene preparada la directiva también para el Clásico?

Sí, tenemos en 72 horas dos partidos importantes y en una semana tenemos a Alajuelense en casa y a Olimpia en casa. Para los dos partidos que tenemos jueves y domingo, pues esperamos estadio lleno. No podemos esperar menos del aficionado de Marathón. El equipo está jugando muy bien. Estamos viendo el fútbol que siempre hemos querido ver, el fútbol que añoramos, el fútbol que nos ilusiona y con el que soñamos. El fútbol de tener la pelota, de defenderse teniendo la pelota.



Con relación al partido del jueves, contactamos bien estricto con el tema de ponerse, digamos, creativos con el espectáculo y con el show. De lo cual estoy absolutamente en contra, son excesivamente estrictos en ese sentido. Nos están pidiendo una serie de requisitos que igual estamos cumpliendo. Que, por cierto, a otros equipos les permiten hacer algunas cosas y a nosotros nos piden hasta el acta de nacimiento del equipo. Me tiene eso incómodo, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con todo lo que nos exigen. Nos están pidiendo cartas de COPECO, nos están pidiendo certificaciones hasta de los fabricantes de los extintores que se usan para dar un poquito de color al ambiente. Extintores que se usan en todos los partidos de CONCACAF en la Liga Centroamericana. Y ahora sí siento que nos están poniendo trabas de más. Pero bueno, vamos a creer que así son las cosas y que es un trato igualitario para todos. Si logramos pasar eso, entonces va a haber un bonito ambiente que a la gente le guste, el color. O sea, el fútbol hoy es un espectáculo, y si no, miremos la final de la Copa del Mundo, que por primera vez se tuvo que romper la norma de que el medio tiempo duraba 15 minutos. Creo que duró 18 o 20 minutos para darle cabida al espectáculo. Entonces, esperemos que la gente de CONCACAF se flexibilice con eso. Estamos claros de que no podemos quemar pólvora en las instalaciones, eso no lo estamos pidiendo. Pero sí estamos pidiendo un par de cositas ahí que esperemos nos den el visto bueno en las próximas horas. Para el partido del domingo contra Olimpia, el Clásico Nacional, los dos equipos más populares del país ahí sí vamos a celebrar el Día del Niño por todo lo alto.

¿Qué cositas está pidiendo los de CONCACAF?

No sé. Es que le decimos: "¿Queremos hacer esto?". "No, eso no se puede". "¿Queremos que utilicen este hotel?". "No, a nosotros nos gusta el otro hotel". Y aunque sea más caro, o sea, siento que no están teniendo ningún tipo de flexibilidad con nosotros. Yo yo soy un presidente que habla frontal. Lo que no me gusta, lo digo. Lo que yo siento que va en contra de la justicia, lo tengo que decir. Y justamente acabo de colgar con uno de nuestros vicepresidentes, que me informaba que CONCACAF está pidiendo una serie de cosas, una serie de requisitos, una serie de certificaciones para un extintor que yo veo que lo usan en todos lados, no sé si sabes a qué me refiero, el extintor que no es perjudicial para la salud, que yo vi que en el Estadio Nacional lo tiraron, que yo vi que en El Salvador lo tiraron. Ahora quieren hacer pruebas antes. Necesitamos una certificación de COPERO, una certificación del fabricante, Dios mío. Entonces, un poco incómodo con eso, pero nosotros estamos trabajando en que esto sea un espectáculo, que sea bonito para todos, que lo recordemos, que haya ambiente, que haya colorido, que haya entusiasmo, que eso contagie las tribunas, que las tribunas contagien a los jugadores. De eso se trata el fútbol. Y esperemos que a esta gente le llegue rápidamente el mensaje de que el fútbol es cada vez más espectáculo, que no solamente es deporte. Ahorita que menciona el tema de las tribunas, ¿cómo va el tema de la boletería, presidente? ¿Se espera un estadio Morazán lleno o todavía?

La venta de boletos va bien, así como lo puse en un X la noche de ayer. Claro, hoy martes, mañana miércoles y el jueves son los días de mejor venta, pero esperamos tener el estadio completamente lleno. El aficionado de Marathón está obligado a ir al estadio, obligado. Querían ver buen fútbol, los jugadores están dando eso, el cuerpo técnico está dando eso, y lo que ahora nos toca es acuerpar. El estadio no se llenó contra Estelí. Entiendo las circunstancia. No llegó la cantidad de aficionados que esperábamos, pero ahora es cuando deben responder. O sea, el jueves y el domingo pedimos, rogamos, pero al mismo tiempo exigimos estadio lleno. Ahora es cuando, Marathones. No es de que lo vamos a hacer por redes sociales, no es que nos vamos a quedar en casa viéndolo por ESPN o por Disney Plus, no es ahí. Es en el estadio, es acuerpando, es poniéndote la camisa temprano, es yendo a trabajar con la camisa, es convenciendo al vecino, convenciendo al compañero de trabajo para que te acompañe al estadio, es llenando el estadio y no solamente yendo al estadio, es acuerpando al equipo desde el primer minuto, desde antes de que comience el partido. Los partidos los tenemos que ganar tanto en la cancha como afuera de la cancha, de la mejor forma. Y me refiero, y hablo en el estricto sentido de la palabra, del apoyo. Lastimosamente, me cuesta creer al mismo tiempo, que en etapas tan decisivas, donde se juega tanto, no tengamos ni VAR ni FVS. Nosotros, en el juego contra Alianza, vimos cosas que esperemos que en el juego contra la Liga no se den. Justamente en el área de la portería del Sol Sur, ahí vimos cosas que no tuvieron que haber sucedido y no pasó nada. Hubo dos penales claritos, claritos, claritos, que se vieron por televisión, que lastimosamente no hay FVS, no hay VAR. No lo comprendo, no lo comparto. Ya vimos cómo la Liga Nacional está cambiando con el VAR, al grado que hay un equipo que no quiere que siga el VAR porque se ve perjudicado, pero es la justicia y se tiene que dar. Y esperemos, pues, que no lamentemos una jugada que el árbitro no vio. De hecho, no sé ni de dónde, creo que son salvadoreños los árbitros. Esperemos, pues, que no suframos las consecuencias de no tener ni FVS ni VAR.