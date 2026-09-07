Alajuelense llega en llamas a la batalla contra Marathón: anuncian decisión

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica será el rival a vencer por el Club Deportivo Marathón en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, uno de los torneos de clubes más importantes de la región. El conjunto verdolaga afrontará una serie de alto voltaje ante uno de los equipos de mayor tradición del área, que llegará a Honduras en medio de una complicada situación deportiva. Los manudos tienen previsto arribar a San Pedro Sula en las próximas horas para preparar el trascendental duelo de ida, programado para este jueves en el estadio Morazán. Sin embargo, el conjunto costarricense no llegará en su mejor momento, ya que atraviesa una crisis de resultados que ha generado fuertes críticas entre sus aficionados y ha provocado numerosos comentarios en la prensa deportiva.

La situación se agravó el pasado sábado, cuando Alajuelense cayó 2-0 frente al Saprissa, uno de sus principales rivales del fútbol tico. La nueva derrota aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y la junta directiva, al punto de que comenzó a trascender la posibilidad de que el español Ismael Rescalvo dejaría su cargo. En medio de la incertidumbre también surgió el nombre de Jeaustin Campos como uno de los posibles candidatos para asumir las riendas del equipo. El entrenador costarricense recientemente dejó su puesto en Real España y su nombre apareció entre las alternativas que se manejaban ante una eventual salida de Rescalvo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

TOMAN DECISIÓN

Sin embargo, después de varias horas de especulaciones, Alajuelense tomó una decisión y confirmó mediante un comunicado oficial que Rescalvo continuará al frente del equipo. Eso sí, el respaldo de la directiva llegó acompañado de un ultimátum: el técnico deberá comenzar a conseguir resultados positivos, por lo que la serie ante Marathón representa una prueba de máxima exigencia. El momento del conjunto rojinegro es preocupante en el campeonato local. Alajuelense solamente ha conseguido sumar un punto de los últimos nueve disputados en el torneo nacional, una racha que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación. Actualmente ocupa la quinta posición de la tabla con 11 puntos, situación que ha incrementado todavía más la presión sobre el entrenador y sus futbolistas.

De acuerdo con los números registrados hasta el momento, Rescalvo presenta un rendimiento del 55,6 % al frente del Alajuelense tomando en cuenta todas las competiciones en las que ha participado: Torneo de Apertura, Copa Centroamericana y Supercopa. De esta manera, Alajuelense llegará a San Pedro Sula con la obligación de reaccionar y cambiar su imagen. El duelo ante Marathón aparece como una oportunidad para dejar atrás la crisis, aunque enfrente tendrá a un equipo que vive una realidad completamente diferente. El cuadro verdolaga llega inspirado y con la confianza en alto después de protagonizar un gran inicio de temporada bajo la dirección del entrenador argentino Silvio Rudman.