Motagua vs Alianza FC: árbitro no fue al VAR y dejó con diez a los salvadoreños

Motagua y Alianza FC se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en un partido que comenzó con una decisión arbitral que generó polémica y dejó a los salvadoreños con uno menos desde los primeros minutos. Al minuto 8, Julio Sibrián se barrió de frente a Jefryn Macías y el silbante no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. La jugada no parecía para tanto, pero el juez tomó la contundente decisión y expulsó al defensor del Alianza FC.

Aunque el árbitro tuvo la posibilidad de acudir al VAR, mantuvo su decisión y los salvadoreños debieron jugar el resto del encuentro con diez hombres. Una acción que, por la intensidad del contacto, generó dudas sobre si la expulsión fue excesiva. Motagua, dirigido por Javier López, no desaprovechó la ventaja numérica y al minuto 30 se puso en ventaja con gol de Óscar Discua. El tanto llegó en un momento importante para el Ciclón, que comenzó a capitalizar la superioridad de jugadores sobre el terreno de juego. Esta situación puede ser beneficiosa para Motagua en una serie de cuartos de final donde vale el gol de visitante. Al quedarse Alianza FC con uno menos, el conjunto hondureño tiene menos posibilidades de recibir daño y puede manejar el partido con mayor tranquilidad, aunque todavía debe cuidar su ventaja. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE