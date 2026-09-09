Motagua vs Alianza EN VIVO: la afición salvadoreña arma el carnaval en el Nacional

¡AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS ALIANZA!

7:03 PM: Los equipos se instalan en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El ciclón azul viene de quedar segundo lugar en su grupo. 6:57 PM: OJO AL DATO: Motagua nunca ha avanzado a semifinales de una Copa Centroamericana de Concacaf. El nido quiere hacer historia en esta temporada. 6:53 PM: ATENCIÓN: El partido entre Motagua vs Alianza sí tendrá VAR. El ciclón azul busca pegar primero en una serie que es de dos partidos.

​​​​​​​Con la ilusión de avanzar por primera vez a las semifinales de la Copa Centroamericana, Motagua se mide este miércoles al Alianza FC de El Salvador en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El conjunto hondureño intentará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja en el partido de ida, que comenzará a las 9:06 de la noche, hora de Honduras, y será transmitido por ESPN. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El encuentro también tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera ocasión en que Motagua y Alianza se enfrenten en la historia de la Copa Centroamericana. El Ciclón Azul llega con algunas dudas después de su irregular momento en el campeonato hondureño, donde viene de empatar 0-0 ante el Atlético Independiente de Siguatepeque, resultado que dejó un sabor amargo en el equipo dirigido por Javier López.

Por su parte, el conjunto salvadoreño llega a Tegucigalpa después de igualar 2-2 frente al Deportivo Águila en su campeonato doméstico. El Alianza terminó como ganador del Grupo B en la Copa Centroamericana y afrontará por primera vez una serie de cuartos de final, por lo que buscará dar la sorpresa ante uno de los clubes con mayor tradición del fútbol hondureño.

CUENTA PENDIENTE

El Ciclón Azul todavía tiene una cuenta pendiente en esta instancia. Motagua disputa por cuarta edición consecutiva los cuartos de final, pero en ninguna de sus anteriores participaciones consiguió superar esta ronda. En 2023 cayó ante el Club Atlético Independiente de Panamá por un global de 3-1, luego de empatar 1-1 en Tegucigalpa con goles de Agustín Auzmendi y Héctor Hurtado. En la vuelta, el CAI se impuso 2-0 con doblete de Carlos Small. Posteriormente, Motagua disputó el repechaje contra Saprissa y quedó eliminado por un contundente 6-2 global.