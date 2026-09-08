¿Favoritos ante Motagua? Pompei responde sin pelos en la lengua: "Estamos ilusionados"

Roberto Pompei, técnico de Alianza FC, tiene claro que su equipo afrontará una serie complicada ante Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El entrenador argentino descartó que los albos lleguen como favoritos pese a haber terminado líderes de su grupo. “No podemos ponernos nosotros como favoritos enfrentando a un equipo como Motagua, que es candidato a ganar esta copa”, manifestó en la conferencia previa al partido. El estratega también pidió inteligencia a sus jugadores ante la importancia que puede tener el reglamento en una serie de ida y vuelta, especialmente con el valor del gol de visitante. Pompei explicó que está “desacostumbrado” a esta regla porque dejó de utilizarse en otras competiciones, pero advirtió que el equipo no debe desesperarse por el resultado que consiga en Tegucigalpa. “No hay que enloquecerse en ninguna parte del partido con ningún resultado, porque después de mañana van a faltar 90 minutos”, explicó.

Sobre lo que espera de Motagua, Pompei anticipa a un equipo que buscará mantener su identidad y tener protagonismo con la pelota. Según el técnico de Alianza, el conjunto hondureño intentará “tener la pelota, manejarla muy bien, rotar muy bien las posiciones, ir por fuera” y terminar las jugadas con centros y participación de sus laterales. Para el argentino, el partido de este miércoles será apenas “el primer tiempo” de una eliminatoria que tendrá su desenlace en El Salvador.

-- LA CONFERENCIA DE ROBERTO POMPEI --

Profe, ¿qué tipo de partido se imagina ante Motagua, sobre todo pensando en las bajas que tiene el equipo y la importancia de poder sumar o salir con una buena renta de acá?



Imaginamos un partido complejo, difícil. Nosotros sabemos que vamos a jugar un primer tiempo. No vamos a jugar un partido, vamos a jugar el primer tiempo de una serie doble, eso es muy importante que lo tengamos en mente todos. Vamos a enfrentar otro gran equipo. Tuvimos un grupo muy bravo, con todos campeones, y pudimos competir. Aun en el partido que nos tocó perder, competimos muy bien. Y sabemos que venimos a jugar con un candidato, con un equipo que juega muy bien, con un equipo que tiene mucho ataque por fuera, con un entrenador al que conocemos y hemos participado en alguna de sus charlas. Y bueno, ahora nosotros tenemos la costumbre, nos gusta competir, amamos esto del fútbol y, como somos 11 contra 11 y tenemos la ilusión de poder hacer muchas de las cosas que nos pueden dar resultados y que el rival pueda hacer pocas de las que le dan resultados, bueno, a eso venimos: a poder competir. Profe, con pasar en primer lugar de grupo, ¿existe la obligación para que Alianza consiga su clasificación a la siguiente fase de manera directa, llegando a las semifinales y no por la vía del repechaje?



No, no. A ver, acá hay un equipo que evidentemente es candidato por historia, por capacidad, por liga, pero nosotros no miramos mucho cuál es la obligación que nos ponen de afuera. Nosotros somos un grupo que trabajamos mucho con la mirada hacia adentro, con nuestros objetivos, con nuestro déficit, con nuestras virtudes, conociéndolas y, en cada partido, como decía antes, intentando hacer muchas de las virtudes y pocos de los defectos. Cada paso que demos en esta copa, el próximo partido va a ser más difícil porque van a quedar mejores equipos, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión y un grupo de guerreros con ilusión siempre es peligroso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A medida que ha ido pasando el torneo han enfrentado diferentes tipos de equipos, en su esquema, en su biotipo. ¿Cuál es la versión de Alianza que le ha gustado más y de qué debe cuidarse también en Motagua?



Me imagino que no voy a tener que responderlo, porque si no le estoy avisando al técnico rival por dónde se tiene que parar. Que tampoco hace falta, porque a mí me gusta bromear, porque nos conocemos todos. Hoy la tecnología hace que vos veas los partidos de local, los entrenamientos, todo. Yo creo que sí hay algo que no debería cuidarse, pero sí que, lo que te decía antes, somos un grupo que tiene una ilusión muy grande, que le gusta competir y por ahí pasa lo nuestro.

¿Cambió un poco la estrategia con el regreso del gol de visita en esta instancia? Y sobre su llamado a la unión cuando juega un equipo salvadoreño en el exterior, ¿ha notado apoyo de periodistas, aficionados y dirigentes?



No, no, no. Yo sería un irrespetuoso si hago un análisis o una prueba de valores. Yo lo que digo es lo que me pareció el fútbol toda la vida y lo que me parece que cada federación tiene que intentar hacer, porque a nosotros nos hubiese gustado tener otro equipo más salvadoreño en esta fase, que era fácil, y no pudo pasar. Porque creo que de verdad ayuda, porque el crecimiento viene de tener este tipo de enfrentamientos, de jugar con esta clase de equipos, más allá del resultado final. Vos crecés. Cuando jugás con niveles superiores, a vos te toca crecer. Si te toca ganar, por supuesto, crecés con una alegría inmensa. Si no te toca ganar, el crecimiento está porque competís con los mejores. Entonces, el comentario mío tenía que ver simplemente con eso, con un apoyo masivo a los equipos que juegan en estas instancias. Teniendo en cuenta, yo vengo de la parte de la Conmebol, que siempre se le da mucho valor y las federaciones locales, cada vez que hay partido de Conmebol, intentan poner el partido del torneo local en la parte que le quede más cómoda al equipo que la va a jugar. Pero no tiene que ver con un acuerdo entre instituciones. Tiene que ver con algo que ya lo tienen previsto las federaciones. Juegan tal día y se terminó, pero bueno, tampoco se muere nadie. Nosotros fuimos el otro día a jugar con Águila y competimos, y jugaron mucho de lo que van a jugar mañana. Y hacía calor y ahí estuvimos. Y creo que la gente que fue a la cancha realmente vio un muy buen espectáculo. Por eso digo que no es excusa ni nada. Son pareceres que mi función hoy me permiten comentar, pero nada más que eso.



El gol de visita es algo a lo que yo venía desacostumbrado porque se dejó de usar ya en aquella parte del continente. Y nosotros sabemos lo importante que puede ser un gol de visitante, pero creo que lo más importante es lo que decía Henry: saber que esto es su primer tiempo, que no hay que enloquecerse en ninguna parte del partido con ningún resultado, porque después de mañana van a faltar 90 minutos. Entonces, enloquecerte mañana te puede jugar una mala pasada. Y nosotros tenemos que ser un equipo fuerte, un equipo combativo, pero fundamentalmente un equipo inteligente. Están séptimos en la liga salvadoreña. ¿Está priorizando este torneo centroamericano, donde ha utilizado su equipo estelar?



Tenemos un partido menos, lo quiero decir, porque con ese partido, de ganarlo, la posición cambia y estaríamos en puestos de clasificación, pero la verdad que es un torneo más largo y este torneo se define ahora, no se define dentro de 20 partidos. Este formato de copa, en esta instancia que es ida y vuelta, no te da tiempo para que vos puedas ver lo que pasa. A mí me contratan para tomar decisiones. Seguramente en diciembre el club verá si las decisiones que tomamos fueron buenas o malas. Si estamos seguros de que cada partido que Alianza sale a la cancha, sale con lo mejor que tenemos para ese partido. Mañana, el sábado que viene contra FAS, la vuelta, siempre ponemos lo mejor y lo mejor es pensando cada partido, lo que creemos conveniente.