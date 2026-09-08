Javier López adelanta baja inesperada en Motagua y advierte: "Somos muy fuertes"

Javier López confirmó una baja sensible para Motagua: Jonathan Moya no estará ante Alianza FC para la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El técnico azul también habló de la efectividad de su equipo y defendió el nivel de Rodrigo de Olivera. El entrenador español no se guardó elogios para Alianza, pero dejó claro que Motagua no llega a especular: “Ojalá podamos conseguir ese primer paso que para nosotros es muy importante. Primero, ganar el partido y de esta manera prepararnos ya para rendirles visita la semana que viene”, advirtió López.

Además, el mandamás del Ciclón Azul destacó el momento del fútbol hondureño y lanzó un mensaje de unidad previo a los duelos contra equipos salvadoreños en el torneo internacional: “Cuando hay un partido internacional, los colores son los de Honduras”, sentenció el estratega de Motagua.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ --

¿Qué debe hacer diferente Motagua para superar los cuartos de final y llegar a semifinales, tomando en cuenta que ya ha estado cerca y no ha podido conseguirlo?



En primer lugar, hacer un buen partido de local, jugar con las señas de identidad habituales: buen volumen de juego, buena amplitud, profundidad y contundencia en las dos áreas. A partir de ahí, dejar el arco en cero y ganar el partido. Yo creo que esa es la receta que todos los equipos van a tratar de aplicar en la localía y luego estar abiertos a la variabilidad que tiene el juego y las circunstancias que se puedan ir dando durante el partido. Profe, a esta altura de lo que llevamos de la temporada, que apenas podemos decir que arranca y le toca enfrentar este escollo complicado en cuartos de final de esta Copa, ¿en qué nivel está su equipo? ¿Cómo llega? ¿Llega en el nivel que usted esperaba para esta instancia?



Es un privilegio. No es ningún tostón estar jugando los cuartos de final, es un privilegio. Venimos de un filtro muy importante donde 12 equipos, todos ellos muy buenos, han quedado en el camino. Es un privilegio estar en estos cuartos de final, es un privilegio disputar esta Copa Centroamericana. Llegamos bien, estamos bien, nos sentimos preparados para el desafío que vamos a tener durante estos ocho días: enfrentar primero de local a Alianza, que lo viene haciendo muy bien, principalmente en Copa Centroamericana y poder cerrar la llave en su estadio, en un país lindo como El Salvador, donde la mejora que hemos visto en el fútbol también la hemos visto en el país. Tengo muchos amigos en el país y estoy muy contento por ellos, y porque esa progresión que ha tenido el país la esté mostrando también en el mundo del fútbol. Por lo tanto, esperamos un lindo cuartos de final. Es una barrera que nosotros tenemos que superar. Es parte del proceso natural que tiene el proyecto de Motagua, poder llegar a las semifinales. Todos los equipos que están ya en este momento tienen un alto nivel y, para poder hacerlo, tenemos que mostrar nuestra mejor versión a nivel individual y a nivel colectivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Profe, ¿cómo está el plantel? Previo al partido de Liga, el último que jugó, hubo muchas bajas en el grupo y usted reservó futbolistas. Hoy, ¿con cuáles futbolistas no cuenta para este duelo?



Las bajas confirmadas, las que ya todos conocéis de larga duración: el tema de Riky, el tema de Romario, Serrano, seguramente la de Moya, y todos los demás están listos y preparados para enfrentar este partido. Profe, usted ya sabe lo que es el fútbol de Centroamérica. ¿Qué tiene Motagua y el fútbol hondureño para seguir siendo considerado uno de los mejores de la región junto con Costa Rica?



Es una buena pregunta. Siempre digo que, año a año, esa idea de si somos mejores o no la tenemos que manifestar y demostrar en el campo. De momento, creo que el fútbol hondureño puede estar orgulloso porque sus tres participantes están en los cuartos de final. No todo el mundo puede decir lo mismo. Y luego, cada equipo va a tener que demostrar en el campo el rol que tiene. Esto de sentirse o no sentirse superior, ya os he dicho muchas veces que, si los demás no te ponen como favorito, tú te tienes que candidatear con lo que hagas en el terreno de juego. Y si eres favorito a priori, para quien lo seas, pues lo tienes que demostrar también en el terreno de juego. Por lo tanto, esta no es una lucha o una pelea de quién es mejor. Lo vamos a saber en 15 días. Hay dos equipos hondureños participando con dos equipos salvadoreños. Los cuatro tienen posibilidades de pasar, solo dos van a poder hacerlo y van a ser aquellos que, en el terreno de juego, en el horario que es el partido, demuestren en la cancha con su juego y con su contundencia que están para pasar las llaves. Yo sinceramente espero que sea Olimpia, espero que sea Motagua, espero que sea Marathón también que pase. Repito que cuando hay un partido internacional los colores son los de Honduras y desde aquí, mis mejores deseos a nuestros dos equipos participantes también hondureños que van a estar en el campeonato. Sin esto restar para nada la evolución que ha tenido el fútbol hondureño, que creo que es visible para todos. Por eso dos de sus tres participantes están en la llave final. Y hay que decir también que FAS tuvo una buena participación, en mi opinión, en lo que fue la fase de grupos.

Profe, en la última conferencia del equipo hablaba justamente de que le preocupaba el tema de la efectividad. ¿Se ha trabajado mucho durante esta semana?



Hay ocupación. Yo creo que, al final, los entrenadores durante un proceso primero buscamos que haya volumen de juego. En nuestro caso, luego buscamos que haya amplitud, que haya profundidad. Hay días que hay más llegadas, hay días que hay menos llegadas. Y a partir de ahí buscamos que haya finalización, no responsabilidad de un solo jugador. Hay cinco o seis posiciones que en nuestro modelo de juego tienen responsabilidad de poder llegar al gol y poder hacer goles. Hemos estado viendo hacer goles al Búho Meléndez, hemos visto goles de Clever Portillo. De Rodrigo de Olivera, recordar, y se lo decía hace unos días, que si sumamos los goles del último año, de los últimos dos torneos cortos, no hay un solo delantero hondureño que haya hecho los números de Rodrigo. Entonces tenemos confianza total y absoluta en los jugadores que tenemos en nuestro plantel, tanto aquellos que están destinados a crear el volumen de juego, como aquellos que están responsabilizados de dar el último pase, como aquellos que están responsabilizados en enviarlo a la red, que son varios futbolistas. Y seguro que mañana vamos a ver una muy buena versión de Motagua y vamos a lograr que todo ese volumen de juego que generamos y esas ocasiones se concreten. Veía un informe de la CONCACAF donde pone que somos el equipo con más puntos por gol, es decir, que más probabilidad genera de hacer un gol y esperamos mañana demostrar por qué ese coeficiente, esa puntuación, dentro de lo que son todos los participantes que ha habido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Profe, ¿qué es lo que más le preocupa de Alianza?



​​​​​​La verdad que lo que esperamos es un partido muy igualado, muy equilibrado. Ellos son un equipo que sus números hablan por sí solos. Es un equipo que se mueve muy bien en resultado corto. Así lo ha demostrado en su viaje a Honduras. Es un equipo que tiene calidad en todos sus futbolistas. Trata muy bien la pelota. Tiene amplitud, tiene profundidad, tiene juventud, tiene intensidad. Es un equipo que se organiza y defiende muy junto, en diferentes posicionamientos. Y, sobre todo, yo destaco eso: que es un equipo que se mueve bien en resultado corto. Sus victorias, sus derrotas, en general, han sido en resultado corto. Es un equipo que ofrece pocas situaciones de gol. Me gusta. Es un equipo que, sinceramente, me gusta. Me gusta la propuesta del profe. Me gusta el orden que tiene. Me gusta el juego colectivo. Las individualidades también que tienen en algunas posiciones. Esa juventud. Esa intensidad. Y, bueno, nosotros mañana esperamos, todo ese punto fuerte que hemos analizado que tienen ellos, neutralizarlo. Y también esas áreas de oportunidad que hemos podido detectar. Ser capaces, realmente, de hacer la salida a flote el día de mañana. Porque va a ser importante para que podamos obtener el resultado que estamos buscando en este primer partido. Profe, ¿qué tanto sirven los partidos de Alianza en Estelí y contra Marathón en San Pedro Sula? Son dos resultados totalmente diferentes que pueden hacer medir a los salvadoreños y a los rivales en el grupo y, sobre todo, en la fase de eliminación directa.



Yo soy un entrenador que analiza mucho más que los resultados. Yo tengo muy visible ese partido en Estelí. Tengo muy visible las ocasiones de gol que generó Alianza. Tengo muy visibles dos balones al palo. Es decir, tengo muy visible que el resultado dice una cosa y las acciones de gol y el comportamiento del equipo dicen otra. Si esos dos balones a los palos se van a la red, pues estamos hablando de un 3-3. Realmente, el rendimiento del equipo de visita de Alianza, que nosotros analizamos, es interesante. Tanto en Estelí, donde no consiguió un resultado favorable, como en Marathón. Tuvo momentos muy buenos. Tuvo momentos también de dificultad y lo analizamos como un rival duro de visita. No esperamos otra cosa más que una muy buena versión de ese equipo, de Alianza. Y seguro que no esperan otra cosa que no sea una gran versión de Motagua el día de mañana con el apoyo de su afición.