Pompei responde al supuesto menosprecio de Marathón tras la clasificación de Alianza

La clasificación de Alianza a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana tuvo un sabor especial para Roberto Pompei, especialmente por haber conseguido el boleto en una cancha como el Estadio Morazán. El técnico argentino destacó la personalidad de su equipo para competir ante Marathón y dejó claro que el conjunto salvadoreño no llegó a San Pedro Sula a especular: “Hoy había que ganar esta final y hay unos responsables, que son los jugadores”, señaló tras el triunfo.
El entrenador de Alianza también se refirió a las expectativas que existían alrededor del partido y a las declaraciones que, según explicó, daban como favorito a Marathón antes del encuentro. Sin entrar en una confrontación directa, Pompei dejó un mensaje contundente sobre el respeto que merece el fútbol salvadoreño: “Escuchamos poMC31772691r ahí algunas declaraciones, que este era un partido muy fácil, que era 2-0 para Marathón”, comentó, antes de remarcar que, aunque El Salvador tenga menos recursos económicos, dentro de la cancha son “11 contra 11”.
Pompei, además, aprovechó la clasificación para enviar un mensaje al fútbol de El Salvador y resaltó la importancia de que sus clubes sigan avanzando en el torneo. Alianza ya aseguró su presencia en los octavos de final, pero el entrenador no quiere quedarse ahí y apunta a un objetivo mayor: “Hoy no pasó Alianza, hoy pasó el fútbol de El Salvador”, afirmó el estratega, quien también expresó su deseo de que FAS y Firpo puedan acompañarlos en la siguiente ronda.
-- CONFERENCIA DE PRENSA DE ROBERTO POMPEI --
¿Cómo fue que terminan clasificando a la siguiente ronda?
Primero creo que, cuando imaginamos el partido, se los dije en el entretiempo, fue tal cual. Ellos mucho por afuera, nosotros teniendo chances por adentro, pero las desperdiciamos en el primer tiempo. Cada vez que Leo o Harold salían con pelota dominada, nunca pudimos meter ese pase bien hecho, pero el partido estaba así. Nosotros aprovechando esos espacios y ellos muy bien por fuera, generándonos dos contra uno, que era lo que sabíamos. Veníamos de una cancha muy difícil con uno de los candidatos. Sostuvimos ese primer tiempo y ya en el segundo tiempo no pasamos ningún apuro. Hicimos el gol y después tuvimos cuatro o cinco salidas que eran para terminar el partido antes, pero no lo pudimos hacer. Pero quiero, si me permiten, un mensaje. Este mensaje es para la gente de Alianza, que la sentimos como si hubiesen estado acá, pero también es un mensaje para todo el fútbol de El Salvador. Hoy no pasó Alianza, hoy pasó el fútbol de El Salvador. Y yo, de corazón, espero, por el fútbol salvadoreño, que nos puedan acompañar tanto Firpo como FAS a la próxima ronda. Sería muy bueno, sería importante para nuestra liga y nuestro fútbol. Sabemos que cuesta, pero vinimos a una cancha complicada. Jugamos cuatro partidos, ganamos tres. El que perdimos lo competimos bien. Entonces, mi mensaje es para la gente de Alianza primero, por supuesto, pero para todo el fútbol salvadoreño, que la materia prima está y estamos en condiciones de poder plantarnos y pelear en todas las canchas.
Felicidades por el triunfo. ¿Qué cree que fue lo que mejor hizo su equipo para sostener y no sufrir acciones de peligro después del gol?
Ocupamos bien los espacios entre líneas. Solamente les quedaba la pelota afuera, que sabíamos que era lo que tenían, y marcamos muy bien en el área. Creo que hubo una sola, que sí cabeceó frontal, pero fue una sola. Y eso nos hizo fuertes y nos dio la confianza. Nos faltó ese pasecito para meter el 2-0, porque quedamos cuatro o cinco veces de cara al gol. Pero bueno, cuando se dan estos resultados, después el análisis va a quedar muy en el olvido, porque la verdad que después de haber perdido el otro día y el resultado de ayer, ya el empate nos dejaba incómodos. Y ahora estamos clasificados y con muchas chances, a lo mejor, de quedar primeros en el grupo. No digo histórico, porque todavía no logramos nada, porque nuestro gran objetivo es meternos en la Concacaf Champions Cup, y para eso nos falta un paso más. Pero hoy había que ganar esta final y hay unos responsables, que son los jugadores. Con todo el cuerpo técnico tenemos mucho orgullo de dirigir a estos chicos. Hace dos meses nada más que estamos juntos, con siete u ocho, tres semanas, y la verdad que hay un espíritu de grupo, de sacrificio. Entra uno, sale el otro, y todo el mundo lo corre, lo mete, intenta. Así que la verdad que estamos muy contentos.
¿Qué se siente clasificar y ser el primer equipo salvadoreño clasificado, más allá de que después queden primeros o segundos, en un grupo donde compartían con Herediano, Marathón y Antigua, y lograrlo aquí en el Morazán? ¿Es más especial aún?
A ver, cuando uno cruza la frontera y se enfrenta con rivales como Marathón, en su casa, con lo que significa, conociendo a su entrenador, por eso mi respeto, porque este es un equipo que va a hacer grandes cosas, porque lo conozco desde muy chico, porque somos amigos, porque trabajamos juntos, jugamos juntos. Entonces, todas esas cosas le van a dar un sabor especial. Después de haber perdido, escuchamos por ahí algunas declaraciones, que este era un partido muy fácil, que era 2-0 para Marathón, que Alianza cada vez que cruza... Y bueno, a veces hay que esperar, porque siempre digo lo mismo: somos una liga inferior, es verdad, hay menos dinero, es verdad, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11, y si vos tenés 11 guerreros como los que tenemos nosotros, vamos a cualquier lado.
Hoy Alianza hace un gran partido, pero ¿era lo que usted esperaba de Marathón, que lo fuera a atacar con pelotazos largos, con trazos largos? Y, segundo, neutralizar a Yairo Moreno no fue nada fácil. Hoy le hicieron mucho daño a Marathón neutralizándolo.
Sí, lo que pasa es que no lo neutralizamos. En el primer tiempo nos costó mucho. Se mueve muy bien a las espaldas. Nosotros les dijimos: es un ocho muy mentiroso, porque es un ocho que se va encima del central para después salir al espacio, y nos costó, pero siempre pudimos hacer un dos contra uno. Lo bueno es que siempre tiramos a Marathón por fuera, porque cuando la pelota va para afuera, vos tenés una chance más: que el centro sea bueno y que el arquero no la pueda agarrar. Cuando vos entrás mano a mano por el medio, es como nos pasó a nosotros: es una sola chance y puede ser gol. Nosotros sabíamos que el peligro iba a estar por el medio. En el primer tiempo lo intentamos, pero tocamos todas las pelotas que eran importantes mal, no nos salía. Y después, en el segundo tiempo, la verdad que los dos volantes, tanto Leo como Jairo, Chicho, los tuvimos que sacar porque estaban los dos amonestados. Después, los chicos que entraron terminaron la faena de una manera increíble y, te repito, estuvimos para terminar el partido mucho antes.
Quiero sacarlo del partido y que me hable específicamente de dos futbolistas que, en mi opinión, se están desperdiciando en el fútbol salvadoreño: Leo Menjívar y Jairo Henríquez. ¿Qué tanto le aportan a su equipo? Considero que tienen un nivel muy alto y que deberían estar en el extranjero. ¿Cuál es su opinión sobre ellos dos?
Bueno, Leo está haciendo un gran esfuerzo, porque Leo no es ocho y yo se lo pedí, y lo está haciendo muy bien. Le cuesta, hay que gritarle para que vuelva, porque no es su característica, pero lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que nosotros, con Leo y con Jairo, cada vez que el rival pierde la pelota, salimos con dos volantes de frente con la pelota, que son muy peligrosos, que generalmente llegan hasta el borde del área. Y te repito, hoy Jairo la tuvo dos o tres veces y no pudo meter el pase bien. Leo se apuró, tardó en una que quedó en fuera de juego, pero la verdad que después vienen, corren, bajan. Son dos muy buenos jugadores, son dos chicos muy jóvenes que, como les decía, son una buena imagen para El Salvador, porque la materia prima está ahí. Esto es para que el fútbol de El Salvador también empiece a pensar en los juveniles, en trabajar abajo, en generar más categorías, y las herramientas que se le pueden dar a una buena materia prima, el resultado va a ser muy bueno. Insisto, no solamente para Alianza, que ya trabaja muy bien en sus juveniles. Por eso tenemos en cancha jugadores de 18, 20, 22 años con este nivel, sino que esto es para todo el fútbol de El Salvador. Y cuando dije lo de FAS y lo de Firpo, lo digo de verdad, porque sería importantísimo meter a los tres equipos de El Salvador en la próxima ronda.
¿Cree que hubo mucho menosprecio de parte de Honduras hacia el fútbol salvadoreño? Todavía estamos en eso. Honduras ha tenido varios fracasos a nivel mayor y seguimos viendo quizás algún desprecio. ¿Les parece que existe hacia el fútbol salvadoreño?
No, la verdad que no lo puedo decir porque yo hace dos meses que estoy. Yo hablo de la mirada interna, ¿sí? Esto tiene que servir para que la mirada interna cambie, que cambie ese pesimismo de creer que... Porque también escuchamos, uno no le da mucha importancia a las redes, pero siempre te dicen, también escuchás desde adentro: ¿para qué vamos a ir cada vez que vamos? Esa mirada pesimista también tiene que cambiar internamente, porque la de afuera, la mirada de afuera, vos ya sabés que tiene también algunos rasgos de querer sacar ventaja, de achicarte, pero la que tiene que cambiar es la interna. Si nosotros empezamos a creer, como le estamos pidiendo a este grupo desde el primer día, y vinimos acá hoy y le dijimos: crean en ustedes, crean en mi compañero y crean en el grupo, que nosotros podemos ganar este partido, y el resultado está. Entonces, el mensaje es ese: cambiar la mirada interna, porque se le puede competir a cualquiera. Esto es, por lo menos, mi mirada en este tiempo.
Quiero hablar de lo táctico. ¿Toma riesgos esta noche tras las ausencias que sufría, sobre todo en la zona defensiva? Y, sobre lo de Mier y Leo Menjívar, ¿se toma ese riesgo de tenerlos como referentes ofensivos esta noche?
Las dos bajas que tuvimos son dos bajas muy sensibles: el capitán, el que empuja el grupo, el líder, y un Bryan que ha vuelto de su lesión en un nivel extraordinario. La verdad que fueron dos bajas muy sensibles, así como fueron las de Noel y Harold en este límite. Ahora, cuando no te podés jugar y vos entrás a jugar, entra William, con los problemas que tuvo, porque William tuvo que marcar en dos momentos de equipo a dos extremos y a un lateral extraordinario, que los complicaron. Pero él sabía. Y cuando vos tenés un jugador que te dice: “Profe, yo marco de arquero”, bueno, esas son las cosas que cualquier entrenador quiere tener y nosotros, gracias a Dios, las tenemos. Y lo de Leo, mirá, Mati no es el nueve, ya lo sabemos. Pero claro, pasó el tiempo y ya de volante le va a costar. Y el otro día, en una charla, porque claro, Mati sale a los 65, 70, y yo le dije: “Vas a salir todos los partidos, tenés 36 años, pero te matás”, porque los deja a los centrales y rivales destrozados. O sea, la pelea, la aguanta y va. Digo, salís enojado porque no metés el gol. Hoy salió contento. Era lo que le veníamos diciendo. Tenemos un grupo de jugadores muy importantes, de los más chicos, de los de medio y, fundamentalmente, de los grandes, que están llevando este barquito a un hilo desnudo.