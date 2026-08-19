Pompei responde al supuesto menosprecio de Marathón tras la clasificación de Alianza

La clasificación de Alianza a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana tuvo un sabor especial para Roberto Pompei, especialmente por haber conseguido el boleto en una cancha como el Estadio Morazán. El técnico argentino destacó la personalidad de su equipo para competir ante Marathón y dejó claro que el conjunto salvadoreño no llegó a San Pedro Sula a especular: “Hoy había que ganar esta final y hay unos responsables, que son los jugadores”, señaló tras el triunfo. El entrenador de Alianza también se refirió a las expectativas que existían alrededor del partido y a las declaraciones que, según explicó, daban como favorito a Marathón antes del encuentro. Sin entrar en una confrontación directa, Pompei dejó un mensaje contundente sobre el respeto que merece el fútbol salvadoreño: “Escuchamos poMC31772691r ahí algunas declaraciones, que este era un partido muy fácil, que era 2-0 para Marathón”, comentó, antes de remarcar que, aunque El Salvador tenga menos recursos económicos, dentro de la cancha son “11 contra 11”.

Pompei, además, aprovechó la clasificación para enviar un mensaje al fútbol de El Salvador y resaltó la importancia de que sus clubes sigan avanzando en el torneo. Alianza ya aseguró su presencia en los octavos de final, pero el entrenador no quiere quedarse ahí y apunta a un objetivo mayor: “Hoy no pasó Alianza, hoy pasó el fútbol de El Salvador”, afirmó el estratega, quien también expresó su deseo de que FAS y Firpo puedan acompañarlos en la siguiente ronda.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE ROBERTO POMPEI --

¿Cómo fue que terminan clasificando a la siguiente ronda?



Primero creo que, cuando imaginamos el partido, se los dije en el entretiempo, fue tal cual. Ellos mucho por afuera, nosotros teniendo chances por adentro, pero las desperdiciamos en el primer tiempo. Cada vez que Leo o Harold salían con pelota dominada, nunca pudimos meter ese pase bien hecho, pero el partido estaba así. Nosotros aprovechando esos espacios y ellos muy bien por fuera, generándonos dos contra uno, que era lo que sabíamos. Veníamos de una cancha muy difícil con uno de los candidatos. Sostuvimos ese primer tiempo y ya en el segundo tiempo no pasamos ningún apuro. Hicimos el gol y después tuvimos cuatro o cinco salidas que eran para terminar el partido antes, pero no lo pudimos hacer. Pero quiero, si me permiten, un mensaje. Este mensaje es para la gente de Alianza, que la sentimos como si hubiesen estado acá, pero también es un mensaje para todo el fútbol de El Salvador. Hoy no pasó Alianza, hoy pasó el fútbol de El Salvador. Y yo, de corazón, espero, por el fútbol salvadoreño, que nos puedan acompañar tanto Firpo como FAS a la próxima ronda. Sería muy bueno, sería importante para nuestra liga y nuestro fútbol. Sabemos que cuesta, pero vinimos a una cancha complicada. Jugamos cuatro partidos, ganamos tres. El que perdimos lo competimos bien. Entonces, mi mensaje es para la gente de Alianza primero, por supuesto, pero para todo el fútbol salvadoreño, que la materia prima está y estamos en condiciones de poder plantarnos y pelear en todas las canchas. Felicidades por el triunfo. ¿Qué cree que fue lo que mejor hizo su equipo para sostener y no sufrir acciones de peligro después del gol?



Ocupamos bien los espacios entre líneas. Solamente les quedaba la pelota afuera, que sabíamos que era lo que tenían, y marcamos muy bien en el área. Creo que hubo una sola, que sí cabeceó frontal, pero fue una sola. Y eso nos hizo fuertes y nos dio la confianza. Nos faltó ese pasecito para meter el 2-0, porque quedamos cuatro o cinco veces de cara al gol. Pero bueno, cuando se dan estos resultados, después el análisis va a quedar muy en el olvido, porque la verdad que después de haber perdido el otro día y el resultado de ayer, ya el empate nos dejaba incómodos. Y ahora estamos clasificados y con muchas chances, a lo mejor, de quedar primeros en el grupo. No digo histórico, porque todavía no logramos nada, porque nuestro gran objetivo es meternos en la Concacaf Champions Cup, y para eso nos falta un paso más. Pero hoy había que ganar esta final y hay unos responsables, que son los jugadores. Con todo el cuerpo técnico tenemos mucho orgullo de dirigir a estos chicos. Hace dos meses nada más que estamos juntos, con siete u ocho, tres semanas, y la verdad que hay un espíritu de grupo, de sacrificio. Entra uno, sale el otro, y todo el mundo lo corre, lo mete, intenta. Así que la verdad que estamos muy contentos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué se siente clasificar y ser el primer equipo salvadoreño clasificado, más allá de que después queden primeros o segundos, en un grupo donde compartían con Herediano, Marathón y Antigua, y lograrlo aquí en el Morazán? ¿Es más especial aún?



A ver, cuando uno cruza la frontera y se enfrenta con rivales como Marathón, en su casa, con lo que significa, conociendo a su entrenador, por eso mi respeto, porque este es un equipo que va a hacer grandes cosas, porque lo conozco desde muy chico, porque somos amigos, porque trabajamos juntos, jugamos juntos. Entonces, todas esas cosas le van a dar un sabor especial. Después de haber perdido, escuchamos por ahí algunas declaraciones, que este era un partido muy fácil, que era 2-0 para Marathón, que Alianza cada vez que cruza... Y bueno, a veces hay que esperar, porque siempre digo lo mismo: somos una liga inferior, es verdad, hay menos dinero, es verdad, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11, y si vos tenés 11 guerreros como los que tenemos nosotros, vamos a cualquier lado.