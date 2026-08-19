Rudman da la cara tras la dura derrota de Marathón y apunta a Real España: "Lo descarto"

Tras sufrir su primera derrota al mando del club, el técnico Silvio Rudman dio la cara en conferencia de prensa para analizar el trámite del partido. El estratega asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento en el segundo tiempo y descartó de forma categórica que existiera exceso de confianza dentro del plantel.

Marathón complicó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana tras caer 0-1 frente a Alianza en el Estadio Morazán. Con este resultado, al equipo verdolaga solo le sirve la victoria la próxima semana en su duelo decisivo contra el Real Estelí, dirigido por Diego Vázquez.

Sin margen de error en el torneo internacional, el conjunto verdolaga debe dar vuelta a la página rápidamente. Ahora enfoca todas sus baterías en el Clásico Sampedrano ante Real España, un partido clave para mantenerse en los primeros puestos de la liga local y llegar motivados al decisivo choque frente a Estelí.

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Hoy vimos a un equipo totalmente diferente al que venía jugando: 42 pases hacia atrás, 12 malas entregas y ningún disparo al marco. ¿Qué sucedió con Marathón? Además, Moreno pidió su cambio durante el encuentro.

El encuentro se dividió claramente en dos etapas. En la primera mitad jugamos bien y generamos tres o cuatro situaciones de gol. Sin embargo, en el segundo tiempo no fuimos capaces de mantener el volumen de juego ni la llegada; nos desdibujamos por completo. Respecto a Moreno, su sustitución se debió a un golpe.

Su análisis en caliente de la segunda parte. El equipo se mostró inoperante e inofensivo, sin lograr establecer el dominio del juego ni consolidarlo en jugadas de peligro.

Coincido con tu análisis. En el segundo tiempo carecimos de la capacidad para generar buen fútbol, juntar pases o buscar el arco contrario. Ellos nos ganaron el partido en su única llegada; a partir de ahí, Alianza se cerró de forma efectiva y no encontramos la manera de empatar.

Quisiéramos saber qué ocurrió con José "Pajarito" Aguilera, quien no estuvo convocado. Por otro lado, ¿qué intentó plantear al colocar a Carlos Argueta como segundo volante central, una posición inusual para él y donde pareció perderse presencia en el medio campo?

Aguilera presenta un problema muscular que requiere dos semanas de recuperación; la resonancia confirmó que no podía participar. En cuanto a Argueta, lo ubiqué como volante por derecha, un rol que domina muy bien. Considero que realizó una labor destacada y se asoció de forma adecuada con Chuy y Nico en la primera parte. Si analizamos el trámite global, cada equipo dominó un tiempo. Hicimos los méritos en el periodo inicial, pero si las jugadas no se concretan, no sirven de nada.

Tras esta derrota, Marathón pone en riesgo su clasificación y entra a una semana exigente con el clásico sampedrano y el duelo ante Real Estelí. Ante ausencias como las de Nairobi, Elis y Aguilera, ¿cómo administrará el plantel para afrontar este calendario?

Como le expresé al grupo, debemos dar la vuelta a la página de inmediato y enfocarnos en el clásico del domingo. A pesar de contar con varios lesionados, tenemos una plantilla capacitada para asumir el reto y confío en que quienes sumen minutos responderán al máximo nivel.

Cuando los clubes hondureños rotan su alineación suele haber dificultades, tal como le ocurrió a Motagua y hoy a Marathón. ¿Qué le faltó al equipo esta noche y qué mensaje le envía a la afición que respondió en la tribuna, considerando que ya no dependen de sí mismos en la Copa Centroamericana?

A la afición de Marathón solo puedo brindarle palabras de agradecimiento por su respaldo constante. Durante los primeros 45 minutos nos identificamos con su apoyo gracias a la entrega y las opciones creadas. La rotación fue puntual con futbolistas para darle descanso a quienes venían de jugar contra Antigua. Asumo que nuestro rendimiento en el segundo tiempo no fue el adecuado y me voy insatisfecho con esa faceta del juego.

¿Considera que al grupo le hace falta trabajo en el aspecto mental? Vienen de perder dos finales consecutivas en el ámbito local y hoy, con la oportunidad de sellar la clasificación en casa, terminan cediendo ante un rival al que superaron en la primera mitad. ¿Le preocupa este aspecto para los siguientes compromisos?

No me preocupa el factor mental, porque demostramos durante los primeros 50 minutos que tenemos propuesta y generamos ocasiones, aunque nos faltó contundencia en la definición. Soy consciente de que no jugamos bien en la parte complementaria y que Alianza ejecutó de forma correcta su plan táctico para llevarse el resultado.

Marathón comenzó la competencia con buenos resultados como visitante, pero esta derrota en casa deja un ambiente de desazón en la afición. ¿Cómo manejarán el aspecto de grupo sabiendo que el partido frente a Real Estelí se perfila como una final?

Comparto la tristeza de la gente porque nuestro objetivo principal era ganar en casa. Mostramos dos caras opuestas: un primer tiempo correcto y una segunda mitad donde perdimos el volumen de juego y la capacidad de generación. Nos duele desaprovechar la condición de local, pero debemos afrontar lo que viene con responsabilidad.

¿Le sorprendió la postura o la gestión del encuentro que realizó Alianza tras ponerse en ventaja con el gol de Marvin Mier?

Alianza planteó su estrategia de forma inteligente y logró llevarse la victoria. Aprovecharon su oportunidad en la segunda mitad y, a partir de ese momento, caímos en la desesperación. Intentamos reaccionar en un par de acciones, pero la falta de claridad en nuestro fútbol nos impidió revertir el marcador.