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El amigo de Rudman que festejó con Alianza, Messiniti destrozado y la polémica

Marathón perdió en casa ante Alianza y se complica la vida en la Copa Centroamericana. Aquí te dejamos las mejores postales que dejó el encuentro.

19 de agosto de 2026 a las 21:21
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Marathón perdió en casa ante Alianza y se complica la vida en la Copa Centroamericana. Aquí te dejamos las mejores postales que dejó el encuentro.

 Neptali Romero y Yoseph Amaya
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A pesar de estar lesionado, Alberth Elis llegó al estadio Morazán a apoyar a su equipo. Muchos hablan de su condición física ¿Está pasado de peso?
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La panterita se tomó fotos con los hinchas que llegaron al Morazán a ver al Marathón.
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Chelito Martínez fue otro que llegó a apoyar, pero no sabían que se iban a ir decepcionados a casa.
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Mientras tanto estos aficionados se mostraron muy enamorados en las graderías del Morazán.
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Este fue el 11 que presentó Marathón: 1. Jonathan Rougier, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 11. Nicolás Messiniti, 14. Javier Arriaga, 16. Natanael Martínez, 22. Carlos Argueta, 29. Carlos 'Chuy' Pérez, 72. Yairo Moreno.

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El 11 de Alianza: 13. Mario González, 3. Julio Sibrián, 6. Narciso Orellana, 7. Matías Mier, 8. Harold Osorio, 10. Leonardo Menjívar, 14. William Parra, 19. Nelson Rodríguez, 23. Juan Monteagudo, 26. Noel Rivera, 56. David León.
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Roberto Pompei volvió a verse con su gran amigo, Silvio Rudman, grandes compañeros en el fútbol de Argentina y ahora rivales en Centroamérica. La felicidad fue total al encontrarse.

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La afición de Marathón cumplió, pero el equipo no...
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Marathón comenzó buscando la victoria, pero vean lo cerca que estuvo este remate de Javier Arriaga.
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El lateral fue uno de los mejores de Marathón, aquí marcando a Matias Mier, quien sería el héroe de Alianza.
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Marathón tuvo a todos sus dirigentes en la grada, apoyando.

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Roberto Pompei plantó un partido inteligente y buscando una contra que le diera la clasificación.
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En el primer tiempo se dio una polémica: El árbitro costarricense Josué David Ugalde terminó perdiendo el control de un partido de alta tensión, acumulando fallos que encendieron los ánimos en ambos equipos. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el silbante señaló un penal a favor de Alianza tras una mano clara de Henry Figueroa dentro del área.
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Sin embargo, minutos después y tras consultar con su juez de línea. Juan Tipaz, Ugalde dio marcha atrás y anuló la pena máxima. La jugada generó indignación en el club salvadoreño, ya que las repeticiones confirmaron que el balón sí dio en la mano del defensor hondureño.
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El árbitro tico no tuvo su mejor encuentro en San Pedro Sula.
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Alexy Vega también estuvo presente viendo a su equipo. El volante se recupera de su lesión.
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Matías Mier aprovechó una contra y con un zurdazo mató a Marathón en la Copa Centroamericana.
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Fue el primer gol Matias Mier en 6 partidos con Alianza.
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Mier marcó el gol que le dio la clasificación a Alianza a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
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Mier lo celebró por todo lo alto, ya que su tanto tiene a los salvadoreños en la siguiente ronda y a Marathón casi eliminado.
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Silvio Rudman reclamaba todo ante los jueces.
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Tras el pitazo final, Alianza celebró en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
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Pompei le ganó a su amigo Rudman y le quitó el invicto que traía con Marathón.
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Los jugadores de Alianza festejando en el estadio Morazán.
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La alegría no era para menos, están en la siguiente ronda.
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El rostro de Nicolás Messiniti, al delantero también se le cortó la racha goleadora.
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El rostro de Silvio Rudman ante su primera derrota en Marathón.

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Messiniti fue uno de los más afectados en la derrota de Marathón.
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El rostro del argentino que la luchó, pero que no pudo.
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