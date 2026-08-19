Alianza complica a Marathón y Estelí festeja: tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Centroamericana

El invicto de Silvio Rudman al frente del Marathón llegó a su fin en el momento más inoportuno. El conjunto verdolaga sufrió su primera derrota de la temporada al caer 0-1 como local frente al Alianza de El Salvador, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Con este triunfo, el Alianza alcanzó los 9 puntos y aseguró de manera directa su boleto a la próxima fase. Por su parte, la derrota deja al Marathón rezagado en el Grupo B con apenas 4 unidades, obligado a jugarse la vida en un duelo decisivo frente al Real Estelí de Nicaragua, dirigido por Diego Vázquez, que marcha en la segunda posición con 6 puntos.

El panorama del grupo se vuelve aún más dramático por la presencia del Herediano de Costa Rica, que también suma 4 puntos. Mientras Marathón y Real Estelí se enfrentan entre sí, el equipo costarricense cerrará la fase de grupos en casa ante un Antigua de Guatemala ya eliminado, lo que convierte a los ticos en un candidato muy peligroso para arrebatar el boleto. Para clasificar, al Marathón solo le sirve ganar. Un empate clasificaría al Real Estelí gracias a su diferencia de goles, aunque el equipo nicaragüense tampoco puede confiarse: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Si empata y Herediano logra una goleada en su respectivo partido, el boleto terminaría en manos de los ticos. La cantidad de goles anotados por cada club será un factor determinante que irá moviendo la tabla minuto a minuto.



La definición de este emocionante grupo se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a las 6:30 de la noche, cuando se jueguen ambos encuentros en simultáneo para definir al último clasificado a la siguiente ronda.