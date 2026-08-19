EN VIVO: Marathón necesita ganarle a Alianza para seguir con vida en la Copa

Llegó el día. El Marathón recibe este miércoles 19 de agosto al Alianza de El Salvador en un partido clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al que ambos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Las acciones en el Estadio Morazán comenzarán a partir de las 7:00 pm. El juego se puede ver por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+; además puedes seguir el minuto a minuto a través de nuestras web en Diario Deportivo DIEZ.