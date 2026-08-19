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EN VIVO: Marathón necesita ganarle a Alianza para seguir con vida en la Copa

EN DIRECTO // El Monstruo Verde sabe que no puede fallar ante su gente si quiere seguir con esperanzas de clasificar a octavos de final.

EN VIVO: Marathón necesita ganarle a Alianza para seguir con vida en la Copa

Marathón y Alianza se ven las caras por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf.

 Neptalí Romero
19 de agosto de 2026 a las 17:03

Llegó el día. El Marathón recibe este miércoles 19 de agosto al Alianza de El Salvador en un partido clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al que ambos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Las acciones en el Estadio Morazán comenzarán a partir de las 7:00 pm. El juego se puede ver por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+; además puedes seguir el minuto a minuto a través de nuestras web en Diario Deportivo DIEZ.

MINUTO A MINUTO:

5:30 PM - ¡SEAN BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTOS DEL PARTIDAZO ENTRE MARATHÓN Y ALIANZA POR LA COPA CENTROAMERICANA!

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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