Herediano de Costa Rica confirma su nuevo entrenador: ¿Qué pasó con Jeaustin...?

El Sport Herediano de Costa Rica donde milita el catracho, Getsel Montes, definió a su nuevo director técnico tras un vertiginoso proceso de selección. La institución florense apostará por un viejo conocido de la casa al encomendar la dirección técnica del primer equipo a Paulo César Wanchope, quien vivirá su tercera etapa al frente del banquillo rojiamarillo para sustituir a Jafet Soto.

La llegada de 'Chope' se concreta luego de que la directiva costarricense agotara otras opciones de peso en el mercado internacional. Una de las alternativas más fuertes era el paraguayo José Saturnino Cardozo; sin embargo, no se alcanzó un acuerdo definitivo tras discrepancias en la conformación del cuerpo técnico y debido a las restricciones que afronta la institución ante el Ministerio de Hacienda para inscribir personal extranjero. Otro de los nombres estelares que sonó con fuerza para asumir el banquillo del "Team" fue el del estratega costarricense Jeaustin Campos. Pese al interés existente y a las especulaciones sobre su posible salida del Real España de Honduras, el DT mantendrá su vínculo con la escuadra aurinegra de San Pedro Sula al menos hasta el mes de diciembre.

Con el panorama despejado, la directiva amarró la vinculación de Wanchope, de 50 años, quien se formó en las categorías inferiores de la institución florense. El histórico exdelantero registra una primera etapa como estratega rojiamarillo entre 2008 y 2009 con 30 partidos dirigidos, además de un breve paso de 37 días en 2018 donde dirigió 10 compromisos entre el torneo local y la Liga Concacaf. El estratega asume el reto en sustitución de Jafet Soto, quien había tomado el equipo de manera interina tras la destitución de José Giacone por malos resultados en la liga local y la Copa Centroamericana. Wanchope cuenta con un recorrido amplio en los banquillos tras dirigir a Pérez Zeledón, Cartaginés y Saprissa, además de ser asistente de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014 y campeón de la Copa Centroamericana con la selección tica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE