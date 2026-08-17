Diego Vázquez sin miedo a Herediano y pide favor a la prensa: "Con mucho respeto..."

Diego Vázquez, director técnico del Real Estelí de Nicaragua, analizó con cautela el crucial compromiso que sostendrá su equipo este martes frente al Herediano de Costa Rica, en el marco de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El estratega argentino llega a este choque con el balance de sumar seis puntos y una buena cuota goleadora en el certamen, aunque dejó claro que ante el cuadro costarricense arranca una historia completamente nueva sobre el terreno de juego. "Llegamos a este partido con seis puntos, con buena cantidad de goles a favor. Pero bueno, mañana es otra historia, otro partido y tenemos que estar muy bien para seguir desarrollando el fútbol que venimos teniendo en este torneo con mucha contundencia, con mucho orden", declaró el DT en conferencia de prensa.

La "Barbie" reconoce que una victoria pondría al conjunto nicaragüense con un pie en la siguiente fase de un grupo muy parejo donde CD Marathón y Alianza FC también se mantienen con vida en la disputa por clasificar. El entrenador valoró el tiempo de trabajo previo al compromiso y admitió la exigencia que representa medirse ante una de las instituciones más tradicionales del área centroamericana. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Sabemos que vamos a enfrentar un rival de peso y tenemos que seguir apostando a estar muy bien, muy ordenados para poder hacer un buen partido. Hemos tenido una semana bastante buena para recuperar jugadores, descansar y seguir mecanizando lo que venimos haciendo bien", explicó el estratega. Asimismo, Vázquez enfatizó la paridad que predomina en el torneo continental, donde se citan los mejores clubes de cada liga regional. "Como todos los rivales de esta copa, están todos los campeones y subcampeones. Independientemente del momento que lleguen, son todos rivales de respeto y no hay partidos sencillos. Respetamos a todos los equipos por igual, sin embargo, creemos mucho en nuestras posibilidades y en el fútbol que podemos hacer para redoblar la apuesta a ganar el partido", aseguró con convicción.