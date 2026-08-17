Diego Vázquez sin miedo a Herediano y pide favor a la prensa: "Con mucho respeto..."

Diego Vázquez, director técnico del Real Estelí de Nicaragua, analizó con cautela el crucial compromiso que sostendrá su equipo este martes frente al Herediano de Costa Rica, en el marco de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El estratega argentino llega a este choque con el balance de sumar seis puntos y una buena cuota goleadora en el certamen, aunque dejó claro que ante el cuadro costarricense arranca una historia completamente nueva sobre el terreno de juego.
"Llegamos a este partido con seis puntos, con buena cantidad de goles a favor. Pero bueno, mañana es otra historia, otro partido y tenemos que estar muy bien para seguir desarrollando el fútbol que venimos teniendo en este torneo con mucha contundencia, con mucho orden", declaró el DT en conferencia de prensa.
La "Barbie" reconoce que una victoria pondría al conjunto nicaragüense con un pie en la siguiente fase de un grupo muy parejo donde CD Marathón y Alianza FC también se mantienen con vida en la disputa por clasificar.
El entrenador valoró el tiempo de trabajo previo al compromiso y admitió la exigencia que representa medirse ante una de las instituciones más tradicionales del área centroamericana.
"Sabemos que vamos a enfrentar un rival de peso y tenemos que seguir apostando a estar muy bien, muy ordenados para poder hacer un buen partido. Hemos tenido una semana bastante buena para recuperar jugadores, descansar y seguir mecanizando lo que venimos haciendo bien", explicó el estratega.
Asimismo, Vázquez enfatizó la paridad que predomina en el torneo continental, donde se citan los mejores clubes de cada liga regional. "Como todos los rivales de esta copa, están todos los campeones y subcampeones. Independientemente del momento que lleguen, son todos rivales de respeto y no hay partidos sencillos. Respetamos a todos los equipos por igual, sin embargo, creemos mucho en nuestras posibilidades y en el fútbol que podemos hacer para redoblar la apuesta a ganar el partido", aseguró con convicción.
Al ser cuestionado sobre los antecedentes históricos y las estadísticas que rodean a ambos clubes en competencias internacionales, el timonel del "Tren del Norte" prefirió enfocar la atención en el rendimiento actual de sus dirigidos. "Con mucho respeto a la estadística, este equipo el torneo pasado no pasó de fase, entonces el objetivo nuestro es apostar a mejorar. Todos los torneos tienen una historia diferente, momentos y jugadores diferentes de los dos equipos", analizó de manera pragmática.
Finalmente, Diego Vázquez dejó una reflexión sobre el dinamismo actual del deporte y la obligación constante de superarse en cada presentación. "Le digo a los muchachos que el fútbol es el presente. Hoy con las redes sociales y todo el vértigo que vivimos, la noticia que salió a las 8 de la mañana ya es vieja. Eso nos llama a querer esforzarnos todos los días y apostar a la excelencia", cerró el técnico de cara al duelo trascendental de este martes.