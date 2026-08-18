¿Se marcha Jeaustin de Real España? Lo último del tico y la decisión de Herediano

El Real España vive turbulencias fuera de las canchas. El club está en seria situación económica que ha tocado una parte fundamental, el salario del cuerpo técnico, a quien le deben tres meses de salario y con el futuro del entrenador tico, Jeaustin Campos, pendiendo de un hilo ya que es pretendido por el Sport Herediano. Este martes se han conocido más detalles de la novela. Elías Burbara, presidente del Real España, fue contundente al confirmar que el técnico, Jeaustin Campos, tiene contrato hasta mayo del próximo año, pero debido a la situación que está atravesando, con los salarios atrasados, se puede ir antes.

Se ha conocido que el timonel terminará este torneo con los aurinegros. Ya le dio la palabra a Burbara, pero medios ticos confirman que el Sport Herediano ya le hizo una oferta a Campos, quien es el entrenador más ganador en la historia del fútbol tico. “Jeaustin Campos tiene contrato hasta mayo de 2027”, comentó Burbara al programa Panorama Deportivo; pero a Campos no le ha gustado que su salario esté atrasado ya que eso no abona en nada. Las quejas las ha hecho en reiteradas ocasiones en conferencia de prensa, pues la molestia es total en todo el cuerpo técnico.

Jafet Soto y la postura del Sport Herediano

Mientras tanto en Costa Rica, Jafet Soto, presidente del Herediano y al mismo tiempo entrenador interino, confesó que, al regresar de Nicaragua, este miércoles, luego del partido contra el Real Estelí, estará haciendo oficial el fichaje del nuevo entrenador del equipo florense, donde milita el hondureño, Getsel Montes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE