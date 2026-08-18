Rudman advierte a Alianza y le deja claro a Marathón: "No hemos ganado nada"

Silvio Rudman, entrenador de Marathón, habló en la previa del importante duelo ante Alianza por la Copa Centroamericana y dejó claro que su equipo llega con la mentalidad de competir y buscar un resultado positivo. El técnico argentino destacó el crecimiento del Monstruo Verde en el torneo: “Venimos en un camino ascendente, venimos con un equipo que va encontrando equilibrio”. Marathón tendrá algunas bajas para este compromiso, entre ellas la de Tomás Sorto por acumulación de tarjetas y Alberth Elis, quien presentó un problema en la rodilla. Sin embargo, Rudman confía en la profundidad de su plantilla y aseguró: “Tenemos un plantel competitivo, en el cual al que se le pueda meter dentro de la cancha lo hace de la mejor manera”.

El técnico también quiso bajar cualquier exceso de confianza en su equipo pese a los buenos resultados obtenidos ante Herediano y Antigua GFC. Rudman fue contundente al recordar que todavía no han conseguido nada: “Como bien les digo a mis muchachos, no hemos ganado nada. Mañana es un paso importantísimo, es una final que jugamos”. Además, advirtió que Marathón saldrá a proponer ante Alianza y buscará hacerse fuerte como local con el respaldo de su afición.

-- CONFERENCIA DE SILVIO RUDMAN --

¿Cómo espera el partido, tomando en cuenta que conoce muy bien a su colega Roberto Pompei, técnico de Alianza, y a las posibilidades con que llegan ambos para este juego?



Sabemos que nos vamos a enfrentar a un muy buen rival, que está muy bien dirigido, con Roberto Pompei y Martín Andrizzi, gente amiga de Boca Juniors y con quienes tengo una amistad muy grande. La verdad que el mayor de los respetos para Alianza, un equipo que hemos visto en varias oportunidades, un equipo que juega bien, un equipo que siempre quiere proponer. Respetando a Alianza, pero bueno, nosotros venimos en un camino ascendente, venimos con un equipo que va encontrando equilibrio y sabemos que mañana es un partido importantísimo para nosotros, en el cual siempre vamos a tratar de tener un orden, siempre vamos a tratar de ser un equipo intenso, un equipo dinámico, en el cual siempre salgamos a proponer y mañana no va a ser la excepción. ¿Qué mensaje le manda a la afición de Marathón como motivación para que puedan llenar el Estadio Morazán ante las expectativas que ha creado el equipo?



Yo creo que hoy solo le puedo decir a la afición de Marathón palabras de agradecimiento. Siempre es una afición que apoya, que siempre está ahí presente, que para nosotros es muy importante que mañana tengamos un lleno en el Morazán y yo creo que lo vamos a tener. Nosotros, representándolos dentro de la cancha, vamos a hacer un partido inteligente, un partido en el que lo mejor que podamos hacer sea jugar buen fútbol y sacar un resultado positivo para nosotros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tomás Sorto no estará por acumulación de tarjetas. ¿Cómo está el resto del equipo, en el caso de Alberth Elis y Nayrobi Vargas?



El equipo está bien. Sí tenemos dos bajas, como es el tema de Elis, que tuvo un problemita en la rodilla, y después Sorto, que tuvo doble amarilla, pero después está bien el plantel. La verdad, tenemos un plantel competitivo, en el cual al que se le pueda meter dentro de la cancha lo hace de la mejor manera. Quedó demostrado en el último partido con Choloma, en el cual se ganó de visitante jugando bien al fútbol. Así que el plantel está listo para afrontar este partido importantísimo para nosotros, sabe realmente del objetivo que todos tenemos y mañana hay que plasmarlo dentro de la cancha.

¿Cómo manejar el triunfalismo en un equipo que no está acostumbrado a competir en estas lides? En otros torneos Marathón venía ya eliminado de estas instancias; hoy viene de empatar contra el campeón de Costa Rica y de ganarle a Antigua, y se puede materializar la clasificación. ¿Cómo manejar ese estado de ánimo en el plantel de Marathón?



Nosotros realmente cuando vinimos, hace poco menos de dos meses, hablamos mucho con el plantel de que el objetivo nuestro era el trabajo, la disciplina, la unión del grupo y objetivos claros, como todos tenemos. Yo creo que después, como bien mencionás, el primer punto ante Herediano y después el triunfo con Antigua fueron fortaleciendo al equipo, pero como bien les digo a mis muchachos, no hemos ganado nada. Mañana es un paso importantísimo, es una final que jugamos y el objetivo es tratar de ser un equipo siempre muy ordenado, a su vez siempre pensando en el arco rival, con mucha intensidad, con mucha dinámica. Como siempre les digo a los muchachos, ser solidarios con el compañero y pensar en el objetivo claro, que es sacar un resultado positivo. ¿Qué tan consciente está Marathón de que si no gana mañana se le puede ir la eliminatoria? Si gana, con un empate en la última jornada se clasifica; si pierde mañana y gana el Estelí, podrían quedar fuera. ¿Hay conciencia de eso en el equipo, que es mañana o nunca?



No, nosotros tenemos conciencia desde que arrancó el torneo, ya desde el torneo hondureño, desde la primera fecha, a lo que va a ser ahora el día de mañana, la tercera jornada de la Centroamericana. Realmente lo que resalto mucho es la unión de grupo que hay, sabiendo que se juegan cosas importantes. Ahora lo que pensamos es con mucha humildad, mucho trabajo y el objetivo claro de mañana hacer un partido importante para nosotros, ir a proponer en todo momento. Este equipo le gusta competir y mañana vamos a competir con un gran equipo como es Alianza, de local, con nuestra gente, y bueno, hay que plasmarlo dentro de la cancha. ¿Qué conoce el profesor Silvio Rudman de Alianza? Ya habló un poco de Tito Pompei, pero ¿qué conoce usted de Alianza? ¿Conoce sus fortalezas y sus debilidades? ¿Qué nos puede hablar del equipo salvadoreño?



Hoy realmente todos conocemos las fortalezas y las debilidades de todos los equipos. Hay muchos partidos para poder ver. Nosotros hicimos como cuerpo técnico un seguimiento del club Alianza, del equipo en sí. Tiene buenos jugadores, es un equipo, como todos, que va a venir acá a competir y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo, lo sabemos y lo valoramos, pero nosotros acá de local nos tenemos que hacer fuertes con un buen funcionamiento, con un buen orden y sabiendo de que es una final para nosotros.