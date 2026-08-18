¡Se retiró en silencio! Así es la nueva vida de Johnny Leverón en Estados Unidos

Johnny Leverón fue uno de los defensores de mayor proyección que tuvo en Honduras, demás de jugar en los grandes en Honduras, también fue mundialista a nivel menor y estuvo en el extranjero en varios países. ¿A qué se dedica ahora en Estados Unidos?
Leverón fue el capitán de aquella histórica Selección de Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde lograron llegar a cuartos de final venciendo a España y cayendo ante la Brasil de Neymar, Marcelo y Thiago Silva.
El exjugador está participando en los torneos burocráticos que ahora se juegan en Estados Unidos donde ha coincidido con muchos que han pasado por nuestra liga como el mexicano, Omar Rosas, quien jugó en la máquina.
Fue campeón con Marathón, aquel título del 2018 con Héctor Vargas. Desde ese entonces, el verde no ha podido volver a ganar un título en el país.
Leverón ha comenzado una nueva carrera como entrenador. Está formando nuevos talentos en una Escuela en Estados Unidos, trabajando en varias ciudades.
Comenzó su carrera profesional defendiendo la camisa del Motagua, equipo con el que se consolidó y logró salir al extranjero, además fue campeón en 2011.
Junto a su amigo y paisano, Alfredo Mejía, están trabajando en la formación de jugadores en Estados Unidos. Reclutan talento nuevo para buscar nuevas figuras latinas en este país.
El nivel de Leverón fue muy bueno y eso le valió para salir al extranjero cuando estuvo en Motagua y pudo vestir los colores del Vancouver Whitecaps de la MLS.
En su carrera como formador, Leverón está llevando a cabo el proceso desde las formativas, algo que es muy poco en nuestro país.
El nacido en la ciudad de Yoro, Yoro les enseña a los niños a cómo pegarle al balón; además eso lo sabe muy bien ya que era uno de los jugadores que mejor le pegaba a la caprichosa.
El defensor hondureño apenas tiene 36 años, su último club en Honduras fue el CD Choloma donde participó en el torneo Clausura; ahora en Estados Unidos está trabajando en un academia.
Leverón tiene mucho por enseñarle a los niños y junto a Alfredo Mejía hacen giras por varias ciudades de Estados Unidos reclutando talento de todas las nacionalidades.
Ahora que radica en Estados Unidos, Leverón se ha dado la posibilidad de conquistar títulos en ligas burocráticas donde también se gana la vida.
Era uno de los mejores lanzadores de penal en el fútbol de Honduras; tanto en Marathón como en Olimpia eran de los principales para definir desde los 11 pasos.
Aquí disputa una pelota contra el histórico LA Galaxy de Estados Unidos cuando lo enfrentó con Motagua. Ese fue uno de los partidos con más público que se ha disputado en Honduras ya que llegó David Beckham.
Su paso por Olimpia fue muy recordado ya que formó parte del histórico ganador del primer tetracampeonato de Pedro Troglio, donde fueron seminalistas de la Copa de Campeones de Concacaf.
Aquí grita uno de los goles con Real España, equipo con el que llegó a la gran final pero la perdieron frente al Olimpia.
Jhonny también fue parte de la Selección Nacional en todos los procesos desde 2012 bajo el mando de Luis Fernando Suárez. Aquí marca a Lionel Messi en un choque contra Argentina bajo el mando de Jorge Luis Pinto en 2017.
El futbolista todavía podía seguir activo en el fútbol, pero no encontró una buena oferta que le diera lo que él quería; es por eso que ha determinado marcharse a Estados Unidos para comenzar su carrera de entrenador y en los días de fin de semana, jugar en las ligas burocráticas.
Así son las visorías que hacen en la Academia Kalamata FC que coordina Alfredo Mejía, otro de los hondureños que en silencio, también se retiró de las canchas tras su exitosa carrera en Grecia.
Kalamata FC es una academia griega que tiene su base en Estados Unidos donde Alfredo Mejía y Johnny Leverón son los encargados de buscar el nuevo talento para exportar al este país europeo.