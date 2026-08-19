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De goleador en la Liga Nacional a miembro de la Policía: así es su nueva vida

El exdelantero protagonizó un cambio importante en su vida profesional después de su paso por el fútbol hondureño.

19 de agosto de 2026 a las 19:16
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William Moncada fue goleador en la Liga Nacional de Honduras y en el clásico capitalino apareció uniformado de policía para dar seguridad: así es su nueva vida fuera del fútbol.
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La Policía Nacional de Honduras se refuerza con la llegada de un exdelantero del fútbol hondureño.
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Su aparición causó revuelo el pasado domingo en el clásico Olimpia vs Motagua que se realizó en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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William Moncada es el exjugador que tuvo participación en la Liga Nacional de Honduras y ahora tomó una decisión importante en su vida: alejarse definitivamente de las canchas para dedicarse de lleno a su labor dentro de la Policía Nacional.
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William Moncada es recordado por su etapa como futbolista y, especialmente, por su capacidad para desempeñarse en la zona ofensiva. Durante su carrera tuvo la oportunidad de competir en el máximo circuito del fútbol hondureño, enfrentándose a algunos de los equipos y jugadores más destacados de su generación.
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Sin embargo, el fútbol profesional no fue el destino definitivo para el exdelantero. Con el paso de los años, Moncada decidió darle un nuevo rumbo a su vida y encontró en la Policía Nacional una profesión a la que actualmente dedica sus esfuerzos.
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La transición entre el fútbol y la vida policial representa un cambio considerable, pues pasó de entrenamientos, partidos y concentraciones a una actividad que exige disciplina, responsabilidad y un fuerte compromiso con la sociedad.
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La historia de William Moncada también refleja una realidad que viven muchos futbolistas una vez que llega el momento de poner punto final a sus carreras deportivas. La vida de un jugador profesional suele estar marcada por una etapa relativamente corta y, cuando llega el retiro, cada exfutbolista debe encontrar una nueva actividad que le permita continuar desarrollándose tanto en el ámbito profesional como en el personal.
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En el caso de Moncada, esa nueva etapa está vinculada directamente con la seguridad pública. El exgoleador dejó atrás los botines y la competencia profesional para asumir las responsabilidades propias de un integrante de la Policía Nacional. Su presente es muy diferente al que vivió durante sus años como futbolista, pero mantiene como parte de su historia personal todo lo aprendido durante su paso por el deporte.
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El el exdelantero ha cerrado de forma definitiva su etapa como futbolista profesional y concentra sus esfuerzos en su labor dentro de la Policía Nacional.
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Su pasado como goleador de la Liga Nacional forma parte de su legado deportivo, mientras su presente como miembro de la Policía Nacional representa el camino que decidió seguir después de colgar los botines.
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En su momento, Moncada reveló en charla con Diario DIEZ sus metas: "Aspiro a llegar ser Director de la Policía Nacional, porque todos nosotros, los oficiales de la policía, desde el momento en que ingresamos ese es nuestro objetivo: llegar a ser director general de la Policía Nacional", declaró.
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"Se va a extrañar los días de entrenamiento, los días que se viajan a los partidos y las concentraciones donde uno comparte mucho con el compañero de habitación y esperar seguir avanzando y en un futuro volver al equipo, ya que las puertas las dejo abiertas", dijo en su momento Moncada.
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El exgoleador dejó atrás los botines y la competencia profesional para asumir las responsabilidades propias de un integrante de la Policía Nacional. Su presente es muy diferente al que vivió durante sus años como futbolista, pero mantiene como parte de su historia personal todo lo aprendido durante su paso por el deporte.
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Moncada tuvo una amplia trayectoria en la Liga Nacional, jugó en clubes como Génesis, UPNFM, Real de Minas, Platense .
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