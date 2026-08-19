¡Por los cuartos! Así sería el 11 titular de Olimpia ante Alianza por Copa Centroamericana

¡Olimpia no se guardaría nada! El Rey de Copas quiere el boleto de cuartos de final de la Copa Centroamericana. Este jueves visita al Alianza de Panamá, a partir de las 7 de la noche.
PORTERO: Édrick Menjívar, capitán de Olimpia, será el guardián del león ante Alianza de Panamá.
DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los hombres de hierro que tiene el conjunto merengue en la zona baja.
DEFENSA: Kevin Guity será el lateral derecho de Olimpia para el complicado duelo ante Alianza por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
DEFENSA: Clinton Bennett hará dupla en la zona baja con el charrúa Emanuel Hernández.
DEFENSA: Carlos Emanuel Cuello es el titular indiscutible que tiene Olimpia en el costado izquierdo.
VOLANTE: José Raúl García vive un gran presente con Olimpia en la zona de volantes.
VOLANTE: Jack Baptiste es el equilibrio de Olimpia en la zona de volantes. El mediocentro es otro titular indiscutible en el esquema melenudo.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es el creativo que tiene el conjunto merengue. "Pinky" jugará con una máscara protectora luego de que Denis Meléndez la fracturara la nariz.
VOLANTE: El enganche Nicolás Dibble regresaría al 11 titular de Olimpia ante Alianza de Panamá por la jornada 4 de la Copa Centroamericana.
DELANTERO: Tirado al costado izquierdo aparecerá Michaell Chirinos, quien viene de anotarle al Motagua en el clásico.
DELANTERO: Jorge Benguché será el 9 de Olimpia para enfrentar al Alianza de Panamá por la fecha cuatro de la Copa Centroamericana.
OPCIONES: Jamir Maldonado es una de las cartas que tiene Olimpia para la Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Yustin Arboleda quiere estrenarse en la actual Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Kilmar Peña es otro de los atacantes que quiere sumar minutos en el conjunto melenudo en el torneo internacional de Concacaf.
OPCIONES: Jeremy Rodríguez, de 16 años de edad, suma tres goles en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
OPCIONES: Imanol Enríquez suma dos goles en la presente temporada con Olimpia.
BAJA OFICIAL: Jorge Álvarez no viajó con el grupo a Panamá por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Félix García suma dos asistencias en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
DT: El entrenador uruguayo Eduardo Espinel quiere clasificar de una vez por todas a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.