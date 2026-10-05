Escándalo en Concacaf: queda en bancarrota y toma decisión en plena Nations League

Selección que juega la Nations League queda en bancarrota y toma decisión inesperada que sacude Concacaf
Una selección de la zona de Concacaf atraviesa una de las crisis institucionales y económicas más delicadas de los últimos años. Ello se han declarado en bancarrota.
En plena disputa de la Liga de Naciones de Concacaf, la federación que administra su fútbol reconoció que se encuentra en bancarrota, una situación que amenaza con afectar directamente el desarrollo de su combinado nacional.
La complicada realidad económica ya comienza a reflejarse en la estructura de la selección.
Mientras otras federaciones de la región buscan fortalecer sus proyectos deportivos, esta asociación enfrenta serias dificultades para cubrir los gastos necesarios para mantener en funcionamiento a su equipo nacional.
Y es que disputar una competición internacional representa una inversión considerable. Cada concentración implica gastos de transporte, hospedaje, alimentación, preparación, cuerpo técnico, personal médico, logística y desplazamientos internacionales.
A eso se suman los costos administrativos y operativos de mantener una federación en funcionamiento. La Selección de Guadalupe atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente
La Federación de Fútbol del territorio anunció hace aproximadamente un mes que se encontraba en bancarrota, una crisis económica que ya comienza a tener consecuencias visibles en el funcionamiento de su combinado nacional.
El contraste es enorme. En la Copa Oro 2025, 21 de los 26 futbolistas convocados por Guadalupe jugaban en clubes del extranjero. La selección contaba entonces con una plantilla conformada mayoritariamente por jugadores que desarrollaban sus carreras en Francia y otros países.
El golpe es evidente en la actual convocatoria: Guadalupe juega prácticamente al completo con futbolistas que militan en la liga local, una situación muy diferente a la que se vivió hace apenas unos meses.
Ahora, la realidad es completamente distinta.La crisis institucional y financiera ha obligado a reducir considerablemente los recursos destinados a la selección.
Cuando los ingresos no son suficientes, todos esos aspectos comienzan a verse afectados y, tarde o temprano, la situación económica termina teniendo un impacto directo en el terreno de juego.
Además, Guadalupe enfrenta una particularidad importante dentro del fútbol de la región: es miembro de Concacaf, pero no pertenece a la FIFA. Al no ser una asociación miembro de la máxima organización del fútbol mundial, no tiene acceso a los fondos de desarrollo y otros recursos que FIFA destina a sus federaciones afiliadas.
Eso coloca a Guadalupe en una posición mucho más vulnerable económicamente frente a otras selecciones de Concacaf.
Ante la delicada situación, la Federación Francesa de Fútbol intervino para colaborar en la creación de un nuevo organismo de gobierno local, con un presupuesto más ajustado y una estructura destinada a asumir la gestión técnica y administrativa del fútbol guadalupense.
Guadalupe tomó la decisión de jugar con futbolistas solo del ámbito local y no contar con legionarios.