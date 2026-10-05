¿Quién era la chica de azul? Pancarta sorprende, ritmo punta y jamaiquino con un ojo en Guatemala

EN FOTOS: Dos chicas de azul robaron suspiros, misteriosa pancarta, hubo ritmo punta y jamaiquino fue captado.
El ritmo de la punta hizo vibrar a los aficionados hondureños previo al Honduras vs Jamaica por la Nations League de la Concacaf.
José Alejandro Reyes regresa al 11 titular de la Bicolor Hondureña. Ante Martinica fue descartado por José Francisco Molina.
El ambientazo de la afición catracha en el Estadio Nacional. Algunos se fueron con los colochos azul y blanco.
Alenis Vargas, Erick Puerto y Joseph Rosales aparecen en el banquillo de la Bicolor ante Jamaica.
El LENTE DIEZ captó todos los detalles de la previa del Honduras vs Jamaica. La H también pelea por no descender.
Los hondureños son optimistas y manifestaron que sueñan con el milagro de clasificar a cuartos de final de la Nations League.
Edwin Rodríguez regresa a la banca para el choque entre Honduras-Jamaica por la fecha 4 de la Nations League de la Concacaf.
Los portones del recinto capitalino se abrieron desde tempranas horas de la tarde para el público hondureño.
La bandera catracha no puede faltar en el ambiente previo de un partido de la Selección Nacional de Honduras.
Las bellas chicas de las marcas patrocinadoras de la Bicolor estuvieron presentes en el ambiente previo.
"Si toca hundirme con la H, me hundo, pero esta noche clasificamos", dice la pancarta de este aficionado catracho.
¿Iba para el estadio? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que iba de gala en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
¡Upaaaaaaaaaaaa! Con estas lindas modelos nos enamoramos todos, muchachos. ¡Qué guapísima!
Honduras y Jamaica se miden a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional. La Bicolor pelea por no descender a la Liga B.
Esta linda chica fue captada por el LENTE DIEZ en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Carlos Castellanos, Kimberly Molina y Erlin Varela le dieron cobertura al Honduras-Jamaica por la Nations League.
¡Una sonrisa que enamora! Las capitalinas sí que son muy bellas y enamoran a cualquier aficionado hondureño.
Este futbolista de Jamaica posiblemente estaba pendiente del marcador entre Surinam vs Guatemala. Los caribeños no están clasificados y La H los puede eliminar. Tenía un ojo en Guatemala.
Honduras ya conoce el resultado de El Salvador vs Martinica. A La H le sirve el empate para no descender a la Liga B.