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¿Quién era la chica de azul? Pancarta sorprende, ritmo punta y jamaiquino con un ojo en Guatemala

Así se vivió el ambiente previo al Honduras vs Jamaica por la Nations League de la Concacaf.

05 de octubre de 2026 a las 18:22
¿Quién era la chica de azul? Pancarta sorprende, ritmo punta y jamaiquino con un ojo en Guatemala
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EN FOTOS: Dos chicas de azul robaron suspiros, misteriosa pancarta, hubo ritmo punta y jamaiquino fue captado.

FOTOS: DAVID ROMERO | ESTALIN IRÍAS
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El ritmo de la punta hizo vibrar a los aficionados hondureños previo al Honduras vs Jamaica por la Nations League de la Concacaf.
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José Alejandro Reyes regresa al 11 titular de la Bicolor Hondureña. Ante Martinica fue descartado por José Francisco Molina.
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El ambientazo de la afición catracha en el Estadio Nacional. Algunos se fueron con los colochos azul y blanco.
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Alenis Vargas, Erick Puerto y Joseph Rosales aparecen en el banquillo de la Bicolor ante Jamaica.
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El LENTE DIEZ captó todos los detalles de la previa del Honduras vs Jamaica. La H también pelea por no descender.
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Los hondureños son optimistas y manifestaron que sueñan con el milagro de clasificar a cuartos de final de la Nations League.
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Edwin Rodríguez regresa a la banca para el choque entre Honduras-Jamaica por la fecha 4 de la Nations League de la Concacaf.
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Los portones del recinto capitalino se abrieron desde tempranas horas de la tarde para el público hondureño.
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La bandera catracha no puede faltar en el ambiente previo de un partido de la Selección Nacional de Honduras.
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Las bellas chicas de las marcas patrocinadoras de la Bicolor estuvieron presentes en el ambiente previo.
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"Si toca hundirme con la H, me hundo, pero esta noche clasificamos", dice la pancarta de este aficionado catracho.
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¿Iba para el estadio? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que iba de gala en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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¡Upaaaaaaaaaaaa! Con estas lindas modelos nos enamoramos todos, muchachos. ¡Qué guapísima!
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Honduras y Jamaica se miden a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional. La Bicolor pelea por no descender a la Liga B.
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Esta linda chica fue captada por el LENTE DIEZ en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Carlos Castellanos, Kimberly Molina y Erlin Varela le dieron cobertura al Honduras-Jamaica por la Nations League.
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¡Una sonrisa que enamora! Las capitalinas sí que son muy bellas y enamoran a cualquier aficionado hondureño.
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Este futbolista de Jamaica posiblemente estaba pendiente del marcador entre Surinam vs Guatemala. Los caribeños no están clasificados y La H los puede eliminar. Tenía un ojo en Guatemala.
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Honduras ya conoce el resultado de El Salvador vs Martinica. A La H le sirve el empate para no descender a la Liga B.
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