Mediante un comunicado oficial, la Federación explicó que el conflicto tuvo su origen en la inconformidad de Hilde Orlando Batiz, padre del jugador, por la decisión del cuerpo técnico de no darle participación a su hijo en ese encuentro. Según la FFH, las comunicaciones posteriores incluyeron señalamientos de presuntos favoritismos y cuestionamientos a la imparcialidad de las decisiones deportivas.