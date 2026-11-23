Así reaccionó la prensa hondureña a la salida de Cristopher Batiz del Mundial Sub-17 tras la falta de minutos que pedía su padre
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rompió el silencio sobre la situación del futbolista Christopher Batiz, integrante de la Selección Nacional Sub-17 que participa en el Mundial de Qatar 2026, luego de la polémica generada por las reclamaciones de su padre tras el partido frente a Serbia.
Mediante un comunicado oficial, la Federación explicó que el conflicto tuvo su origen en la inconformidad de Hilde Orlando Batiz, padre del jugador, por la decisión del cuerpo técnico de no darle participación a su hijo en ese encuentro. Según la FFH, las comunicaciones posteriores incluyeron señalamientos de presuntos favoritismos y cuestionamientos a la imparcialidad de las decisiones deportivas.
Ante esta situación, la FFH confirmó que realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para facilitar el boleto aéreo de retorno de Christopher Batiz a Estados Unidos, a solicitud de su padre. De esta manera, el futbolista deja de formar parte de la delegación hondureña que disputa la Copa del Mundo.
Conociendo esto, la prensa hondureña reaccionó a la salida del jugador, pero muchos criticaron al padre de Batiz por su accionar. Diario Diez: dijo “FUERA DEL MUNDIAL tras reclamos de su padre por no jugar ante Serbia en el debut mundialista”.
Diario La Prensa: “¡INSÓLITO! La Federación de Honduras confirmó la salida del jugador en plena concentración del Mundial Sub-17 por este motivo.”
Heber Betancourt, periodista de La Prensa: " ¿SE CASTIGA AL JUGADOR POR LO QUE DIJO SU PADRE?"
Carlos Ordoñez reveló que Batiz no tendrá un reemplazo en el plantel de la selección de Honduras
Julio César Cruz: “La FFH precisa que Batiz no tiene cerradas las puertas de las selecciones catrachas en siguientes procesos.”
Oscar Funes, periodista de Tigo Sports: “Exigió que su hijo juegue en una injerencia totalmente absurda. Ha perjudicado a su hijo.”
Jafeth Moreno de Diario Diez: “El padre de Christopher Batiz, Orlando Batiz, cometió un error en la carrera de su hijo. A veces el ego de los adultos puede pasar factura.”
Gustavo RocaGol: “ El padre de Christopher Batiz cometió un error grande en la carrera de su hijo. ¡Un hecho sin precedentes”
CATRAGOL: “Por incoformidad de su padre ante el cuerpo técnico en no darle participación en el juego ante Serbia la FFH separa a Cristopher Batiz de la selección Sub-17."
Johan Raudales, periodista de Diez, fue claro: “Yo sé que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no por eso podemos menospreciar a los demás jugadores”