¡Ambientazo en la previa del Motagua-Olimpia! Chelita enamoró en Comayagua, quién era la muñecona de anaranjado y el fiestón de los Revolucionarios.
¡Qué guapísima! Las bellas edecanes que asistieron al clásico entre Olimpia vs Motagua, por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
La Policía Nacional hizo una exhaustiva revisión a cada uno de los aficionados que ingresaron al Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
La Policía Nacional realizó un gran trabajo y los aficionados colaboraron cordialmente con los efectivos policiales.
Esto se hizo previo al partido entre Olimpia vs Motagua en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Las policías revisaron a las féminas previo al ingreso al Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Las parejas llegaron relax al recinto ubicado cerca del bulevar de la C-5. Él llegó con la camista del FC Barcelona.
¡UPAAAAAAAA! Las chicas bellas se hicieron presentes en el Carlos Miranda de Comayagua.
Emilio Izaguirre llegó acompañado con su familia que no se quiso perder el compromiso entre Olimpia vs Motagua.
500 policías ya estan listos para dar seguridad en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.
El LENTE DIEZ llegó desde tempranas horas de la tarde al inmueble que albergará un nuevo clásico capitalino.
¡Qué preciosa es la mujer catracha! Ella cautivó a todos en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
¡Que hayan más clásicos, por favor! Los mujerones presentes en el Carlos Miranda de Comayagua.
Motagua y Olimpia se miden a las 5:15 de la tarde en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El león ya es el líder de las vueltas.
Motagua necesita ganar para seguir peleando por semifinales, pero Marathón le complicó el panorama tras ganar a Real España.
La niña bella de gorra negra es otra de las chicas que cautivó en el Carlos Miranda de Comayagua.
Muy guapísima la trigueñita que fue captada por el LENTE de DIARIO DIEZ.
La Policía Nacional realizando los trabajos de inspección en el Carlos Miranda para el cotejo entre Olimpia-Motagua.