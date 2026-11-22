El Bayern Múnich está en el centro de las críticas por su postura sobre Jamal Musiala, cuya delicada situación de salud ha generado indignación en el mundo del fútbol.
Una publicación difundida en las redes sociales ha desatado una gran polémica sobre el futuro de Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich, al asegurar que el jugador se disponía a anunciar su retirada inmediata del fútbol profesional, un giro impactante que inquietó a los aficionados.
Posteriormente se comprobó que la información había sido publicada por una cuenta que suplantaba la identidad del periodista deportivo David Ornstein, que trabaja para "The Athletic", y que no se basaba en ningún anuncio oficial ni en información fiable.
Todo comenzó cuando una cuenta de la plataforma "X", con el nombre "@david_ornsign", publicó una noticia en la que afirmaba que el futbolista alemán, de 23 años, se preparaba para poner fin a su carrera, e incluso mencionaba la organización de una rueda de prensa de despedida en el Allianz Arena el lunes.
La publicación se viralizó rápidamente y alcanzó cerca de 3 millones de visualizaciones en apenas unas horas, en medio de una enorme interacción por parte de los usuarios. La difusión del rumor se apoyó en el nombre de David Ornstein, conocido por su cobertura de la actualidad futbolística, ya que a primera vista la cuenta parecía una fuente fiable. Sin embargo, una verificación reveló que no se trataba de la cuenta oficial del periodista y que la publicación no era más que una afirmación engañosa.
Aunque no hay nada que confirme que Musiala tenga intención de retirarse, el momento en que surgió el rumor favoreció su propagación, dadas las noticias que han circulado recientemente sobre las lesiones del jugador y su futuro en el club bávaro.
La preocupación real en torno a Jamal Musiala se debe a una serie de problemas físicos que han afectado a su continuidad en los últimos tiempos, ya que ha sufrido lesiones recurrentes, además de un problema de salud de carácter neurológico durante la pretemporada, en agosto de 2026.
El jugador llegó a perder el conocimiento en dos ocasiones en un plazo de 4 días, antes de que las pruebas médicas revelaran que sufría crisis epilépticas de ausencia vinculadas a un trastorno neurológico, por lo que se sometió a un tratamiento farmacológico para controlar la afección.
Los contratiempos del jugador no terminaron ahí, ya que sufrió una lesión en el muslo que le mantuvo alejado de los partidos oficiales durante casi dos meses, lo que aumentó las dudas sobre su capacidad para recuperar su estado de forma y su nivel anterior.
Esta situación coincidió con las declaraciones de destacados dirigentes del Bayern Múnich, entre ellos Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, quienes expresaron su preocupación por el proceso de recuperación del jugador y por la posibilidad de que vuelva al nivel que mostraba antes de la serie de lesiones.
Las dudas en el seno del club alemán se extendieron también al plano económico, después de que Rummenigge planteara la posibilidad de revisar las condiciones económicas del contrato de Jamal Musiala si no logra recuperar su nivel habitual debido a sus problemas físicos.
Según diversas informaciones, el centrocampista alemán percibe un salario anual cercano a los 25 millones de euros, y su contrato con el Bayern Múnich se extiende hasta 2030, lo que ha hecho que el debate sobre su futuro trascienda lo deportivo y alcance los compromisos económicos ligados a su continuidad.
La situación de Musiala es por demás particular. Con 235 partidos (71 goles) en Bayern Múnich y 46 en la selección alemana (10 tantos), el jugador de 23 años jugó cinco partidos tras sus dos desmayos. Fue titular en dos ocasiones, completó los 90 minutos en un caso y colaboró con dos tantos y una asistencia. Jamal, además, sufrió una desgarro muscular que lo mantuvo sin actividad hasta sumar 20 minutos en el empate de este viernes contra Koln por la Bundesliga.
En todo este marco, el presidente horario del Bayern, Uli Hoeneb, abrió la puerta a las especulaciones en una charla con el programa televisivo Mesa Redonda del Domingo en la TV alemana donde reconoció que estaban en un “dilema” y planteó: “Tiene una enfermedad que no es fácil de curar, pero que se puede controlar razonablemente bien con medicamentos. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tenía antes...”. Tras esa pausa donde no terminó su frase, puso sobre la mesa: “Pero sigue cobrando. Imagínense si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: Lo que es capaz de hacer ahora no es lo que se estipuló en el contrato”.
El dato extra es que Musiala renovó en febrero del 2025 su vínculo hasta 2030 y es uno de los mejores pagos del plantel. El director general Jan-Christian Dreesen respaldó los dichos de Hoeneb en un evento organizado por el periódico Munich Abendzeitung: “Analizaremos la situación y nos reuniremos con la familia y la directiva. O bien estaremos contentos y Jamal seguirá siendo el mismo de siempre, o si cambia durante el proceso, tendremos que hablar”.
¡INDIGNACIÓN! El sindicato mundial de futbolistas (FIFPro) emitió un durísimo comunicado contra el Bayern Múnich. El club bávaro está presionando a Jamal Musiala para que recupere el nivel anterior a una gravísima lesión de tobillo que se produjo hace ya más de un año. El jugador ha sido criticado por diversos directivos del club públicamente hasta tal punto de cuestionar su contrato.
Para FIFPro las palabras de los directivos del están absolutamente fuera de lugar y hay que condenarlas. "Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público aumenta esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debe plantearse en privado con él y sus representantes. Los contratos están para respetarse. Una lesión o un bajón de rendimiento no dan motivos a un club para reabrir los términos que ya acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial", añadieron en su comunicado.
De hecho, FIFPro sopesa hasta solicitar una actuación a otros organismos si se siguen produciendo este tipo de declaraciones contra Musiala. "Los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores han acordado a nivel de la FIFA que la estabilidad contractual es un principio fundamental del fútbol: proteger tanto a los clubes como a los jugadores", zanjaron.
A esta polémica se suma una nueva preocupación por el estado de salud de Musiala, quien habría sufrido otro episodio neurológico durante un entrenamiento del Bayern. Sin embargo, el alemán logró reincorporarse a los trabajos grupales y posteriormente volvió a tener minutos en un partido, mientras continúa bajo seguimiento médico.