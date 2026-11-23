Pero la situación cambió cuando creyó escuchar que el tanto de Boca había sido anulado. "Lo escuché clarísimo: 'Lo anuló, lo anuló'. Una vez que dijo 'lo anuló', último minuto... Después no se escuchó nada más y nos empezamos a abrazar. Me abracé con el primero que tenía al lado, nos largamos a llorar. No lo creíamos", recuerda.