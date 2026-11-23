El aficionado viral del club argentino cuenta cómo ocurrió la confusión durante la definición del campeonato y explica por qué reaccionó con furia ante los comentarios que recibió en Instagram.
Eric Grennon es el aficionado de Rosario Central que se hizo viral en las redes sociales por festejar con mucha euforia el supuesto bicampeonato del equipo. La confusión ocurrió el pasado 7 de noviembre y desde entonces se volvió reconocido entre los hinchas del 'Canalla'.
El fánatico rompió el silencio sobre aquel llamativo episodio. En una reciente entrevista, Eric explica por qué creyó que Boca había convertido un gol que finalmente fue anulado y reveló las consecuencias que tuvo la repercusión de las imágenes.
Todo ocurrió durante la definición del torneo argentino cuando los seguidores de Rosario Central estaban pendientes con lo que sucedía en La Bombonera. En medio de la incertidumbre por el resultado, Grennon recibió una información equivocada de otro aficionado que escuchaba la transmisión por radio.
"Nosotros estábamos mirando a uno que estaba en la platea. Iba con auriculares blancos. Le preguntaron cuánto faltaba. 'Último minuto' dice. A los 10 segundos, avisó: 'Gol de Boca'. Se nos vino el mundo abajo. No lo podíamos creer", relata el fanático en TyC Sports.
Pero la situación cambió cuando creyó escuchar que el tanto de Boca había sido anulado. "Lo escuché clarísimo: 'Lo anuló, lo anuló'. Una vez que dijo 'lo anuló', último minuto... Después no se escuchó nada más y nos empezamos a abrazar. Me abracé con el primero que tenía al lado, nos largamos a llorar. No lo creíamos", recuerda.
Eric lamenta que nadie pudo advertirle de inmediato que era una confusión. Según su relato, en un estadio con 53.000 personas, la señal de los celulares prácticamente desaparecía y era imposible recibir mensajes o consultar lo que ocurría en otros lugares.
La situación tomó otra dimensión cuando salió del estadio y recuperó la conexión a Internet. Allí descubrió que su frustrado festejo se había viralizado y que su cuenta de Instagram, que tenía pública, estaba llena de burlas.
Salí de la cancha y, hasta que no estuve a 20 cuadras de mi casa, no me empezó a llegar todo. Tenía el Instagram público. Ya se habían metido y habían hecho un chiquero", aseguró.
También cuenta que los usuarios habían dejado comentarios en fotografías personales, incluso en publicaciones junto a su madre y sus amigos.
La reacción inicial fue de enojo y decidió responder algunos de esos mensajes. Incluso, publicó una historia en la que retó a los que se estaban burlando y los amenazó: "Si son tan picantes atrás de un teclado vengan mano a mano (...) el que se la aguanta me escribe y lo busco", sentenciaba.
"Habían hecho un desastre. Había cientos y cientos de comentarios. Con la calentura que tenía, empecé a responder y se me salió un poquito la cadena. Fue la primera reacción", reconoció el hincha de Central.
Para finalizar, señaló qué fue lo que más le molestó de las burlas que recibió: "Me calenté más que nada cuando vi que se metieron con cosas personales. Se me cruzaron los cables y me recontra calenté".
Eric Grennon finalmente fue apodado en las redes sociales como el "Pelado Bicampeón" y se convirtió en fuente de memes por el fallido festejo del cuadro rosarino.
Pese a la frustrada celebración y la imagen que dejó sobre el campo, el aficionado de Rosario Central ha incrementado su número de seguidores en Instagram y ya registra más de 20 mil. Su cuenta la mantiene pública.
Nunca olvidará aquella tarde en la que invadió el campo para festejar un título que no existió y las cámaras de televisión lo captaron gritando eufórico "¡Somos bicampeones!", convencido de que el gol de Boca había sido anulado.