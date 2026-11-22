Todo lo que se vivió esta tarde en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua durante el clásico que Motagua le ganó a Olimpia (2-0) en la penúltima fecha del Apertura 2026. Dos jugadas para la polémica y Javier López fue expulsado.
La Policía Nacional tomó el control del recinto horas antes del partido con alrededor de 500 uniformados distribuidos en varios anillos de seguridad, entre cuatro y seis perímetros alrededor y dentro del mismo.
Los portones se abrieron a las 2:30 PM con registros exhaustivos en las entradas para evitar el ingreso de pólvora, armas, láseres, envases y objetos contundentes.
Se habilitaron 7,000 boletos en total, de los cuales 1,000 fueron asignados al público olimpista en un sector específico y separado del resto de las localidades.
Por disposición de la directiva azul y las autoridades de seguridad, se prohibió el ingreso de camisetas, banderas, mantas, bombos o distintivos de Olimpia en cualquier localidad del estadio, así como el acceso de su barra organizada (La Ultra Fiel) como grupo. Los aficionados albos que asistieron debieron pasar por filtros estrictos y vestir ropa neutra.
Al jugarse fuera de Tegucigalpa y con mayoría de público local, la barra organizada de Motagua (La Revo) y los seguidores del Ciclón dominaron el ambiente previo dentro y fuera del Carlos Miranda con cánticos y banderas, manteniendo el orden bajo la vigilancia policial.
La Revo asumió el control total del ambiente en las tribunas con recibimientos, cánticos y banderazos antes y durante el encuentro.
El lente de DIEZ también captó la llegada de Emilio Izaguirre al complejo deportivo, junto con su pareja Virgnia Varela y sus dos hijos.
Cabe recordar que Emilio se desempeña actualmente como director deportivo de Motagua, cargo que asumió tras su retiro como futbolista profesional en octubre de 2022. Es el encargado de la planificación del plantel, la negociación de fichajes, renovaciones y la coordinación entre la junta directiva y el cuerpo técnico.
Y la belleza no podía faltar en el partido más atractivo de la penúltima fecha. Esta hermosa aficionada levantó suspiros en el Carlos Miranda.
El estadio de Comayagua reunió a preciosas fanáticas que llegaron entusiasmadas por ver el triunfo de las águilas.
Ella fue una de las edecanes que cautivó en las afueras del recinto antes que sonara el pitazo inicial del encuentro.
El amor por Olimpia no tiene límites y así lo demostró este seguidor de los albos, que lleva en su piel al club de sus amores.
Los estrategas Eduardo Espinel y Javier López se saludaron antes que rodara el balón y solo fueron risas.
Ambos entrenadores comparten buena sintonía a pesar de que son grandes rivales en las áreas técnicas de sus respectivos equipos.
El primer tiempo del clásico tuvo de todo: ventaja parcial de Motagua con un gol tempranero, polémica arbitral y una clara ocasión de empate para los blancos.
El Ciclón pegó primero gracias a una jugada colectiva que Jhen Clever Portillo definió de derecha dentro del área para abrir el marcador en el minuto 7.
Con el tablero en contra, Olimpia adelantó líneas y estuvo a centímetros del empate tras un cabezazo de Yustin Arboleda que pasó rozando el poste.
La primera polémica estalló en el 27', cuando el árbitro Nelson Salgado invalidó el tanto de Denis Meléndez por una supuesta falta en ataque. El volante de Motagua definió por arriba ante la salida desesperada de Edrick Menjívar, pero nadie podía entender la decisión del colegiado y desde el banquillo azul le preguntaban al cuarto juez por qué lo habían anulado.
Los primeros 45 minutos finalizaron con ventaja a favor de las águilas y en el banquillo olimpista esperaba su turno Michaell Chirinos, que ingresaría al partido tras el descanso.
En el segundo tiempo, Jorge Benguché y Arboleda intentaron igualar el marcador, pero no fue la noche para los dos puntas. Espinel decidió sacarlos del encuentro.
La otra gran polémica del se dio sobre el 70' cuando Chirinos impactó la pelota en el brazo de Luis Vega dentro del área azul, pero el árbitro no lo señaló como penal. Para los expertos era una acción que, al menos, tuvo que revisarse en el FVS. Los jugadores y el banquillo merengue pedían la pena máxima.
Motagua sentenció el encuentro al 77' con el cabezazo del propio Luis Vega tras un tiro de esquina. El central le ganó a todos por los aires y derribó la cabaña de Menjívar.
Durante el festejo del segundo tanto, el defensor Pablo Cacho se burló de los olimpistas mostrando el escudo de Motagua, lo que estuvo a punto de desatar una tangana sobre el campo.
Nelson Salgado logró contolar la situación a tiempo y le mostró la tarjeta amarilla a Cacho por su reacción. Emanuel Hernández se lo quería comer.
Seguidamente, Javier López fue expulsado por un fuerte reclamo hacia uno de los asistentes. El banderín llamó a Salgado, que sin titubear lo mandó a las duchas en el tramo final del compromiso.
Cabe mencionar que es la primera tarjeta roja que recibe el entreandor español desde que tomó las riendas de Motagua en agosto del año pasado.
Finalmente, el clásico terminó 2-0 a favor de Motagua. Olimpia pudo anotar el descuento por medio de un penal de Chirinos en el tiempo añadido, pero el portero Luis Ortiz atajó el lanzamiento.
Con este resultado, el equipo de Javier López se mantiene en el tercer puesto con 31 puntos mientras que los leones siguen en la cima 35. El próximo fin de semana se disputa la última fecha del campeonato.
Tras el pitazo final, la entidad azul compartió la imagen de sus dos goleadores con una parte de la afición al fondo.