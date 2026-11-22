Héctor Herrera fue detenido en Texas mientras su equipo se concentra para disputar los Playoffs de la MLS. Una nueva polémica rodea al jugador mexicano desde que regresó al Houston Dynamo.
Héctor Herrera acaba de vivir uno de los episodios más polémicos de su carrera profesional. El volante mexicano, que milita en el Houston Dynamo de la MLS, fue arrestado anoche en el condado de Montgomery, Texas.
De acuerdo con la información que brindaron las autoridades locales, el mediocampista de 36 años fue detenido bajo el cargo de conducir bajo la influencia del alcohol, infracción tipificada en Estados Unidos como DWI.
La noticia salió a la luz durante la mañana de este domingo tras viralizarse en las redes sociales una fotografía de su ficha policial.
El reporte inicial fue difundido por la cuenta especializada The North End Podcast y posteriormente confirmado por diversos medios deportivos internacionales.
Hasta el momento, el Houston Dynamo no ha emitido ninguna postura oficial ni ha anunciado una decisión deportiva respecto a la situación de su futbolista. La directiva del conjunto texano mantiene total hermetismo sobre si aplicará algún castigo interno o separación temporal del plantel tras el incidente.
De igual manera, las autoridades de la MLS tampoco se han pronunciado sobre el caso. Por reglamento, la liga suele activar protocolos de evaluación y posibles suspensiones automáticas cuando un jugador se ve involucrado en este tipo de faltas fuera de la cancha, pero aún no existe una resolución formal.
El escándalo estalla en el momento más crítico de la temporada para la franquicia de Houston. El equipo se encuentra en la etapa final de preparación para debutar en la primera ronda de los Playoffs de la Conferencia Oeste frente a los San Jose Earthquakes.
El primer partido de esta serie eliminatoria está programado para disputarse el próximo martes por la noche. Ante la falta de un comunicado por parte del club, la presencia y titularidad de Herrera en este compromiso vital permanecen en completa incertidumbre.
Tampoco se han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió la detención policial ni el nivel de alcohol registrado.
No obstante, las autoridades del condado de Montgomery confirmaron de manera pública que el mexicano ya recuperó su libertad bajo fianza.
A través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya registra más de 1 millón de seguidores, 'HH' subió esta imagen en la que aparece sonriendo en una práctica del Dynamo luego de que su detención recorriera como pólvara las redes.
Este episodio ocurre durante la segunda etapa de Herrera con el club norteamericano, al que regresó este mismo año tras un exitoso paso por la Liga MX, donde conquistó dos títulos de liga defendiendo la camiseta del Toluca.
Su retorno al Dynamo buscaba aportar liderazgo y jerarquía en la recta final del campeonato estadounidense.
No es la primera vez que el exseleccionado mexicano protagoniza una polémica extracancha o disciplinaria en la MLS. En su anterior ciclo con el equipo texano, el mediocampista ya había sido objeto de críticas y sanciones tras un recordado incidente en el que escupió hacia un árbitro durante un encuentro oficial.
Se espera que en el transcurso de las próximas horas tanto la directiva del Dynamo como la oficina del comisionado de la MLS rompan el silencio. La afición y la prensa deportiva aguardan el comunicado oficial que defina el futuro inmediato de 'HH', aunque lo cierto es que ya está libre tras pagar la fianza.