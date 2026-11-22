No se vio en TV: el error del VAR que benefició al Barcelona en un gol, el penal que no le pitaron al Villarreal y la remontada del bicampeón de España
El Barcelona remontó (3-2) en la segunda parte el 0-2 que se llevó el Villarreal al descanso. Con un gran Lamine Yamal, el cuadro azulgrana reaccionó y mantuvo su distancia en el liderato de LaLiga. Sin embargo, acá te dejamos lo mejor del partido y las polémicas que sacuden al madridismo
Una de las principales novedades de este día fue la alineación del Barcelona. Flick decidió poner a De Jong de central y salir con Adeyemi.
Así salió el Barca: Joan Garcia; Eric, De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.
Por su parte, en el Villarreal entra Freeman por Mouriño, Pau Navarro por Logan Costa y Comesaña por Maciá. El equipo 'groguet' saltó al césped del Spotify Camp Nou con Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi
El Villarreal comenzó por delante en el Spotify Camp Nou con un gol en los primeros minutos de partido. Buchanan soltó un bombazo con su pierna derecha para vencer a un Joan García que se estiró sin éxito. Era el 0-1 llegó muy pronto en el partido.
Pero el cuadro de Íñigo Pérez no se conformó. Tras una pérdida del Barcelona en campo del Villarreal, montó rápido la contra. Mikautadze bajó a recibir, descargó para Moleiro y el extremo lanzó a Oluwaseyi, que le ganó la carrera a Eric García y poner el 0-2 en solo 7 minutos.
Raphinha y todo el Barcelona no podría creer lo que estaba pasando el club en solo 7 minutos y en su propia casa.
En el minuto 15 Lamine Yamal provocó un penalti de Oluwaseyi. El '10' se metió entre dos jugadores del Villarreal en la esquina de la frontal del área. Hernández Hernández no señaló la pena máxima en primera instancia, pero recibió el aviso del VAR. Tras verlo en la pantalla, marcó el punto de penal.
Con cierto suspenso por culpa de un viento que no paraba de mover la pelota, Lamine Yamal lanzó el penalti a la izquierda de Gulácsi, pero su balón pegó en el palo y se fue fuera. Era el 1-2 para el Barça. Al final, se fue con ese 0-2 al descanso.
Pero todo cambió después. A favor de viento, el Barça salió dispuesto a deshacer el nudo en el que se había convertido el partido y contó con la maestría de Pedri, que dirigió a los suyos hacia la victoria.
Cancelo, en un acción individual, forzó otro saque de esquina y a la salida del mismo Gerard Martín, otro de los destacados este domingo, anotó el 1-2 en el minuto 57.
Sin embargo, la jugada ha generado mucha polémica en España debido a que el Barcelona inició la remontada gracias a un tiro de esquina que no era. El Barcelona estuvo despierto para sacar rápido e impedir la intervención del VAR, puesto que este habría anulado el córner para dar saque de puerta.
El actual reglamento permite a los equipos sacar de manera rápida antes de que el videoarbitraje pueda revisar la jugada. El disparo de Cancelo se marchó al palo sin que aparentemente tocase ningún jugador del Villarreal, pero luego jugaron rápido y cayó el descuento.
A partir de ese momento, el Barça sabía que iba a remontar. Cancelo obligó a Gulácsi a lucirse dos minutos después y en el 61 llegó el 2-2.
Fue en una jugada de recuperación en campo propio de Raphinha y una acción de Lamine Yamal, al que puso en acción Pedri, que remató Fermín, una manera de resarcirse del error del primer tanto del Villarreal.
El entrenador del Villarreal Íñigo Pérez pidió tranquilidad a sus jugadores, pero ya era demasiado tarde.
El 3-2 no tardó en llegar, después un taconazo de Lamine Yamal sobre Eric y el centro de éste que desvió Pau Navarro. Era el minuto 67 y el partido lo había cerrado el Barça en diez.
Y cuando todo parecía tener un final, se dio la jugada polémica del partido. Un manotazo de Gerard Martín a Ayoze Pérez, sin embargo, ni el árbitro y ni el VAR revisaron la jugada. Esto hizo molestar a los del Villarreal.
En especial a Santi Comesaña se quejó del arbitraje del Barcelona-Villarreal, señaló el error de Hernández Hernández en el primer gol azulgrana y comparó la presión que ejercen los culés con la del Real Madrid.
En declaraciones a 'DAZN', el centrocampista del Villarreal denunció que "Gulácsi no tocó la pelota y pitaron córner" en relación al tiro de Cancelo que dio en el palo. En ese saque de esquina, Gerard Martín hizo el 1-2. "El primer gol del Barça nos ha matado psicológicamente", agregó Comesaña.
"Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que Barça y Real Madrid ejercen sobre los árbitros es muy dura", expuso. Para Comesaña, Hernández Hernández fue crucial en la derrota: "Le dije al árbitro que basta ya, que no le afecte la presión".
Al final Barcelona sigue en la cima de LaLiga de España con 36 puntos y Real Madrid se matiene a tres unidades a pesar del triunfo ante el Celta de Vigo