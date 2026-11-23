La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 vivió este lunes una de sus jornadas más desequilibradas y espectaculares. Con un total de 47 goles anotados en apenas ocho compromisos, el torneo juvenil dejó marcadores de escándalo que ya empiezan a definir a los primeros clasificados a los 16avos de final y a sentenciar la eliminación temprana de varias selecciones.