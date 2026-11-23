Todo lo que se vivió este día en Qatar con la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Las selecciones de Concacaf fueron humilladas y los equipos que avanzaron a la siguiente fase del certamen.
La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 vivió este lunes una de sus jornadas más desequilibradas y espectaculares. Con un total de 47 goles anotados en apenas ocho compromisos, el torneo juvenil dejó marcadores de escándalo que ya empiezan a definir a los primeros clasificados a los 16avos de final y a sentenciar la eliminación temprana de varias selecciones.
El resultado más resonante del día lo protagonizó España en el Grupo H, al propinarle una histórica paliza de 15-0 a Fiyi. La 'Rojita' selló su boleto a la siguiente ronda con una actuación memorable de Rafa Cruz, quien firmó cinco goles, acompañado por los tripletes de Roberto Tomás y Guillermo Trujillano, un doblete de Jorge Domínguez y las anotaciones de Marco Company y Yeremaiah Ramos.
En ese mismo sector, Marruecos y China repartieron puntos tras empatar 2-2 en un duelo mucho más parejo.
La otra gran exhibición ofensiva de la jornada corrió por cuenta de Senegal, que aplastó 9-0 a Cuba en el Grupo F para asegurar su presencia en la fase eliminatoria.
Las escuadra senegalesa sentenció el encuentro desde la primera mitad con dobletes de Ibrahima Dione y Sega Mbodji, además de los tantos de Mouhamed Faye, Sidy Ndiaye, Ibrahima Konte, El Hadji Sow y Maurice Biaye.
En el otro frente de este mismo grupo, Croacia demostró su solidez al golear 4-0 a Tayikistán, igualando a los africanos en la cima con cuatro unidades.
Por su parte, el Grupo E también estuvo cargado de emociones y goles. Uzbekistán superó con contundencia 6-2 a Jamaica gracias a un triplete de Sukhrob Sadirjanov y los goles de Laziz Abduraimov, Amirkhon Erkinov y Akhrorbek Ravshanbekov, haciendo estéril el doblete del caribeño Kelvin Brown.
Mientras tanto, Italia sufrió más de la cuenta pero logró imponerse 2-1 ante Costa de Marfil, resultado con el que la escuadra europea llegó a seis puntos para liderar en solitario el sector y avanzar a los 16avos.
La actividad del día se completó con los compromisos del Grupo G, donde la paridad fue la nota dominante. Vietnam y Nueva Zelanda protagonizaron un vibrante 3-3 con constantes alternancias en el marcador.
Y la Sub-17 de Malí sacó una valiosa victoria de 2-1 frente a Bélgica para asegurar su presencia en la siguiente fase del campeonato.
Para la Concacaf, el balance de este lunes resultó sumamente amargo y preocupante, reflejando la brecha competitiva que han sufrido los representantes caribeños en suelo catarí. Tanto Cuba como Jamaica encajaron derrotas abultadas que las dejan prácticamente fuera del torneo tras apenas dos presentaciones.
El caso más dramático es de Cuba, que sumó su segundo revés consecutivo tras haber caído 5-3 ante Tayikistán en su debut. Con el 9-0 recibido contra Senegal, el combinado antillano acumula ya 14 goles en contra y cero puntos en el Grupo F, quedando sin margen de maniobra de cara a su último partido de trámite frente a la poderosa Croacia.
Jamaica no corrió con mejor suerte en el Grupo E, pues el 6-2 ante Uzbekistán se suma al 6-0 que le propinó Italia en la primera jornada. Aunque Kelvin Brown logró anotar los primeros tantos del equipo en el torneo, los 'Reggae Boyz' suman 12 goles encajados en dos encuentros y necesitarían un milagro ante Costa de Marfil en el cierre de grupo para aspirar siquiera a ser uno de los mejores terceros.
Estas caídas se suman al complicado panorama general de la confederación en esta segunda fecha, donde el domingo Panamá cayó 2-1 sobre la hora ante Grecia y Haití fue superado 4-1 por Uruguay. Hasta el momento, únicamente México, que ganó en su estreno, junto a los empates obtenidos por Costa Rica y la debutante República Dominicana en la fecha inaugural han logrado rescatar unidades para el área.
Ahora, todas las esperanzas de la Concacaf para revertir esta mala racha recaen en la jornada de este martes, cuando saltarán a la cancha los cuatro representantes restantes de la región. Costa Rica se medirá ante Irlanda en el Grupo I, República Dominicana chocará con Chile en el Grupo J, México enfrentará a Camerún en el Grupo K y Honduras tendrá una prueba de fuego contra Colombia en el Grupo L.