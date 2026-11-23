Ni Barcelona ni Arsenal: el futuro de Julián Álvarez sigue en escena tras darse a conocer que el "mejor equipo del mundo" intentará sacarlo del Atlético de Madrid en el mercado de enero.
La actualidad de Julián Álvarez en Europa vuelve a ocupar las portadas de los principales medios deportivos, ya que este lunes comenzó a circular que podría sumarse al proyecto del mejor equipo del mundo.
El verano pasado fue muy complicado para el delantero argentino, que durante el Mundial expresó su deseo de marcharse del Atlético de Madrid. Sobre la mesa había una oferta del Barcelona que rondaba los 100 millones de euros, pero el club rojiblanco descartó cualquier negociación.
Tras la negativa de la entidad madrileña, el Arsenal apareció en el radar para conocer la situación del futbolista y comenzar una operación que alcanzaba los 120 millones de euros. Sin embargo, Julián no tenía el deseo de regresar a la Premier League tras su paso por Manchester City y su entorno declinó las propuestas.
Ahora, el atacante de 26 años comenzó a levantar suspiros desde la capital francesa. De acuerdo con los informes recientes, el PSG lo ha colocado en su lista de prioridades por pedido de Luis Enrique para reforzar una delantera que atraviesa problemas por graves lesiones y falta de contundencia en la presente campaña.
Desde París ven en Julián el perfil ideal para revitalizar su frente de ataque gracias a su movilidad, capacidad de asociación y experiencia en las grandes citas internacionales.
Aunque el mercado invernal de enero suele ser complejo para operaciones de esta magnitud, en el Parque de los Príncipes evalúan el terreno pensando en una ofensiva formal a mediano plazo. La oferta fue desvelada y podrían presentar al Atlético unos 130 'kilos' por su traspaso.
El portal The Touchline publicó en exclusiva que "el PSG ahora está considerando seriamente hacer una gran inversión para fichar a Julián en el mercado de enero. Tras la lesión del ligamento cruzado de Khvicha Kvaratskhelia, el PSG había descartado inicialmente su fichaje, creyendo tener la situación bajo control".
"Sin embargo, la lesión del ligamento cruzado que también sufre Désiré Doué ha cambiado por completo los planes, y el PSG ahora considera seriamente un fichaje en enero. No se espera que las condiciones personales sean un problema. El acuerdo dependería en última instancia de que lleguen a un acuerdo con el Atlético de Madrid", añade la citada fuente.
Por el momento no existen negociaciones abiertas ni intención por parte de la directiva colchonera de desprenderse del jugador en el corto plazo, blindando así su proyecto deportivo para lo que resta de la campaña.
Julián atraviesa una etapa de transformación táctica bajo las órdenes de Diego Simeone. Si bien su cuota goleadora con la camiseta rojiblanca ha sido discreta en este curso, con apenas dos tantos entre Liga y Champions League, ha asumido un papel mucho más influyente como generador de juego ofensivo.
Prueba de esta evolución quedó reflejada en la reciente victoria del Atlético por 0-3 ante Getafe. Aunque no logró hacerse presente en el marcador, el cordobés fue una de las figuras al repartir dos asistencias clave, alcanzando ya cinco pases de gol en poco más de 800 minutos disputados en la temporada.
A pesar de acumular casi un mes sin anotar a nivel de clubes, el respaldo del cuerpo técnico es absoluto. Simeone salió públicamente a defender el trabajo colectivo de su compatriota, destacando su sacrificio en la presión y su inteligencia para asociarse con sus compañeros, asegurando que los goles volverán de manera natural.
El contraste goleador de Julián se evidencia cada vez que viste la camiseta de la selección de Argentina, donde su olfato frente al arco permanece intacto. Durante la reciente fecha FIFA, el delantero brilló con luz propia al convertir tres goles en dos amistosos: uno en el clásico ante Uruguay y un doblete a Costa Rica.
El futbolista también sumó una importante reestructuración en su entorno profesional, tras finalizar su vínculo laboral con su histórico agente Fernando Hidalgo para pasar a ser representado por Pablo Barquero.
Con nuevo representante, el respaldo de Simeone y el radar de gigantes como el PSG apuntando hacia Madrid, el futuro de Julián Álvarez promete seguir siendo uno de los temas centrales del fútbol mundial.