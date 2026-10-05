Con ocho cambios: el 11 de Honduras para derrotar a Jamaica en la Nations League

OFICIAL: José Molina hizo ocho cambios en la alineación titular de Honduras para derrotar a Jamaica en la última jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
José Francisco Molina ha anunciado el planteamiento con el que buscará devolverle a todo un país la ilusión tras el duro golpe que se recibió en Martinica.
Edrick Menjívar: es uno de los puestos donde no ha habido rotación y para el juego ante Jamaica no se esperan sorpresas. Luis Ortíz deberá seguir esperando su oportunidad en la Bicolor.
Cléver Portillo: el lateral izquierdo de Motagua sale en el equipo estelar de José Molina y ocupará el puesto de Joseph Rosales ante Jamaica esta noche.
Giancarlo Sacaza: el central de Motagua se ha ganado su puesto en el esquema de José Molina y es el llamado a cubrir el puesto de Denil Maldonado.
Luis Vega: José Molina sigue confiando en el jugador de Motagua por su perfil zurdo y tendrá que frenar el ataque de los jamaiquinos acompañando a Sacaza.
Clinton Bennett es uno de los cambios de José Francisco Molina y el defensor de Olimpia debutará oficialmente con la Bicolor ante Jamaica, pero lo hará en la banda derecha.
Kervin Arriaga: el futbolista del AEK Atenas regresa al 11 titular de la Selección Nacional de Honduras para la batalla de esta noche.
José Alejandro Reyes ha venido contando con la confianza de Molina y así es esta noche ante Jamaica al regresar al equipo titular para buscar el milagro.
Jonathan Rubio: el mediocampista del Petro de Luanda ha dejado buenas sensaciones en su regreso a la Selección de Honduras y regresa a la titularidad ante Jamaica.
Dereck Moncada: el habilidoso jugador de 18 años es una pieza fundamental en el esquema de José Molina y vuelve a ser titular para el duelo ante Jamaica.
Luis Palma: el extremo izquierdo ha sido criticado por su rendimiento en los últimos juegos, pero José Molina le deposita la confianza y sale en el equipo estelar de esta noche.
Keyrol Figueroa: el atacante ya marcó ante los jamaiquinos y lo quiere volver a hacer ahora con su afición. José Molina le dio la confianza en el equipo estelar esta noche.
CAMBIOS: David Ruiz aparecer en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional.
CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
CAMBIOS: Edwin Rodríguez comenzará desde el banquillo de suplentes, pero no se descarta que ingrese para crear juego en la Bicolor ante Jamaica.
CAMBIOS: Byran Róchez será una de las cartas goleadoras que tendrá José Molina en el banquillo de suplentes para el duelo ante Jamaica esta noche.