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Con ocho cambios: el 11 de Honduras para derrotar a Jamaica en la Nations League

José Molina hizo siete cambios en la alineación titular de Honduras para derrotar a Jamaica en la última jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

05 de octubre de 2026 a las 16:38
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OFICIAL: José Molina hizo ocho cambios en la alineación titular de Honduras para derrotar a Jamaica en la última jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
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José Francisco Molina ha anunciado el planteamiento con el que buscará devolverle a todo un país la ilusión tras el duro golpe que se recibió en Martinica.
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Edrick Menjívar: es uno de los puestos donde no ha habido rotación y para el juego ante Jamaica no se esperan sorpresas. Luis Ortíz deberá seguir esperando su oportunidad en la Bicolor.
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Cléver Portillo: el lateral izquierdo de Motagua sale en el equipo estelar de José Molina y ocupará el puesto de Joseph Rosales ante Jamaica esta noche.
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Giancarlo Sacaza: el central de Motagua se ha ganado su puesto en el esquema de José Molina y es el llamado a cubrir el puesto de Denil Maldonado.
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Luis Vega: José Molina sigue confiando en el jugador de Motagua por su perfil zurdo y tendrá que frenar el ataque de los jamaiquinos acompañando a Sacaza.
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Clinton Bennett es uno de los cambios de José Francisco Molina y el defensor de Olimpia debutará oficialmente con la Bicolor ante Jamaica, pero lo hará en la banda derecha.
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Kervin Arriaga: el futbolista del AEK Atenas regresa al 11 titular de la Selección Nacional de Honduras para la batalla de esta noche.
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José Alejandro Reyes ha venido contando con la confianza de Molina y así es esta noche ante Jamaica al regresar al equipo titular para buscar el milagro.
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Jonathan Rubio: el mediocampista del Petro de Luanda ha dejado buenas sensaciones en su regreso a la Selección de Honduras y regresa a la titularidad ante Jamaica.
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Dereck Moncada: el habilidoso jugador de 18 años es una pieza fundamental en el esquema de José Molina y vuelve a ser titular para el duelo ante Jamaica.
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Luis Palma: el extremo izquierdo ha sido criticado por su rendimiento en los últimos juegos, pero José Molina le deposita la confianza y sale en el equipo estelar de esta noche.
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Keyrol Figueroa: el atacante ya marcó ante los jamaiquinos y lo quiere volver a hacer ahora con su afición. José Molina le dio la confianza en el equipo estelar esta noche.
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CAMBIOS: David Ruiz aparecer en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional.
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CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
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CAMBIOS: Edwin Rodríguez comenzará desde el banquillo de suplentes, pero no se descarta que ingrese para crear juego en la Bicolor ante Jamaica.
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CAMBIOS: Byran Róchez será una de las cartas goleadoras que tendrá José Molina en el banquillo de suplentes para el duelo ante Jamaica esta noche.
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