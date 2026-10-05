Messi entrenó por última vez con Argentina: dos invitados especiales

Todo lo que se vivió este lunes en el último entrenamiento de Leo Messi con la selección de Argentina previo a su despedida en el Estadio Monumental.
Entre risas, bromas y ejercicios con pelota, Leo Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de poner fin a más de dos décadas con la Albiceleste en un amistoso ante Benín.
Su última práctica comenzó poco antes de las 6:00 PM (hora local) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que desde 2023 lleva precisamente el nombre de Lionel Andrés Messi.
Ante la mirada atenta de la prensa, que pudo presenciar unos minutos de la sesión, el capitán de 39 años salió al campo junto al resto del plantel y realizó primero trabajos físicos antes de que apareciera el balón.
El entrenamiento contó además con dos invitados especiales: los exfutbolistas argentinos Ezequiel Lavezzi y Cristian 'Kily' González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami.
El astro argentino fue visto cerca de Rodrigo de Paul, compañero suyo en el Inter Miami y que, junto a Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, se incorporó a la plantilla después de ausentarse de las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).
Tanto Messi como ellos tres fueron convocados especialmente para el encuentro de este martes, en el que Otamendi también pondrá fin a su trayectoria con el combinado nacional.
La 'Pulga' anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Albiceleste, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.
Poco después, se anunció su participación en el duelo de este martes ante Benín, que será su encuentro número 208 con el seleccionado y para el cual los boletos se acabaron en minutos pese a su elevado precio.
Su despedida tendrá lugar desde las 5:00 PM (hora de Honduras) y 8:00 PM (hora local) en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se espera que el capitán sea homenajeado tanto por la afición como por la AFA y varios de sus compañeros campeones a su lado en Qatar.
El amistoso cerrará una serie de tres encuentros de Argentina, que aprovechó las victorias ante Bolivia y Burkina Faso, ambas sin Messi, para probar nuevos jugadores y variantes de cara a la etapa que comenzará tras el adiós de su capitán.
En la práctica de este lunes, el DT Lionel Scaloni no dio pistas de la formación titular para enfrentar a Benín en el Monumental, aunque lo más seguro es que Messi arranque en el once para que luego sea sustituido y ser homenajeado.
Se espera que el partido sea una verdadera fiesta y no faltarán los momentos emotivos. Por ahora, desde la organización mantienen un hermetismo absoluto sobre cómo será el cronograma del homenaje al '10'.
A lo largo de su extensa trayectoria con la selección argentina, Messi disputó 207 partidos donde hizo 125 goles y dio 68 asistencias.
El capitán se vio muy feliz en su último entrenamiento con la selección y esta martes tendrá la despedida que se merece después de todo lo conseguido durante estos últimos años.