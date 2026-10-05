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Messi entrenó por última vez con Argentina: dos invitados especiales

Así fue el último entrenamiento de Leo Messi con Argentina previo a su despedida este martes en el Estadio Monumental.

05 de octubre de 2026 a las 16:34
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Todo lo que se vivió este lunes en el último entrenamiento de Leo Messi con la selección de Argentina previo a su despedida en el Estadio Monumental.

Fotos: EFE
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Entre risas, bromas y ejercicios con pelota, Leo Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de poner fin a más de dos décadas con la Albiceleste en un amistoso ante Benín.
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Su última práctica comenzó poco antes de las 6:00 PM (hora local) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que desde 2023 lleva precisamente el nombre de Lionel Andrés Messi.
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Ante la mirada atenta de la prensa, que pudo presenciar unos minutos de la sesión, el capitán de 39 años salió al campo junto al resto del plantel y realizó primero trabajos físicos antes de que apareciera el balón.
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El entrenamiento contó además con dos invitados especiales: los exfutbolistas argentinos Ezequiel Lavezzi y Cristian 'Kily' González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami.

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El astro argentino fue visto cerca de Rodrigo de Paul, compañero suyo en el Inter Miami y que, junto a Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, se incorporó a la plantilla después de ausentarse de las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).
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Tanto Messi como ellos tres fueron convocados especialmente para el encuentro de este martes, en el que Otamendi también pondrá fin a su trayectoria con el combinado nacional.

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La 'Pulga' anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Albiceleste, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.
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Poco después, se anunció su participación en el duelo de este martes ante Benín, que será su encuentro número 208 con el seleccionado y para el cual los boletos se acabaron en minutos pese a su elevado precio.
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Su despedida tendrá lugar desde las 5:00 PM (hora de Honduras) y 8:00 PM (hora local) en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se espera que el capitán sea homenajeado tanto por la afición como por la AFA y varios de sus compañeros campeones a su lado en Qatar.

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El amistoso cerrará una serie de tres encuentros de Argentina, que aprovechó las victorias ante Bolivia y Burkina Faso, ambas sin Messi, para probar nuevos jugadores y variantes de cara a la etapa que comenzará tras el adiós de su capitán.

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En la práctica de este lunes, el DT Lionel Scaloni no dio pistas de la formación titular para enfrentar a Benín en el Monumental, aunque lo más seguro es que Messi arranque en el once para que luego sea sustituido y ser homenajeado.
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Se espera que el partido sea una verdadera fiesta y no faltarán los momentos emotivos. Por ahora, desde la organización mantienen un hermetismo absoluto sobre cómo será el cronograma del homenaje al '10'.

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A lo largo de su extensa trayectoria con la selección argentina, Messi disputó 207 partidos donde hizo 125 goles y dio 68 asistencias.
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El capitán se vio muy feliz en su último entrenamiento con la selección y esta martes tendrá la despedida que se merece después de todo lo conseguido durante estos últimos años.

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