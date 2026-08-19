Villa Olímpica se prepara: afinan detalles para grandes eventos internacionales

¡Afinan detalles! Estas labores forman parte de la preparación de nuestras instalaciones deportivas para albergar competencias de carácter internacional, entre ellas los próximos Juegos CODICADER.
El Estadio Olímpico, ubicado en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido como la Villa Olímpica, continúa con trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.
Estos trabajos forman parte de la preparación de los escenarios deportivos que serán utilizados en próximas competencias de carácter internacional.
El objetivo es garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas que tendrán lugar en Honduras.
Entre los eventos contemplados destacan los próximos Juegos CODICADER, que reunirán a atletas de diferentes países de la región.
Por ello, las instalaciones deben cumplir con las condiciones necesarias para recibir tanto a deportistas nacionales como internacionales.
El mantenimiento de la cancha permitirá contar con un terreno de juego en óptimas condiciones para las actividades programadas.
Además, estas acciones buscan conservar en buen estado uno de los principales escenarios deportivos de la capital hondureña.
Desde CONDEPOR se mantienen los trabajos orientados a mejorar y fortalecer la infraestructura deportiva del país.
La institución apuesta por contar con espacios que respondan a las exigencias de los grandes eventos que tendrán como sede a Honduras.
Las labores también representan un esfuerzo para brindar mejores condiciones a los atletas que utilizan diariamente estas instalaciones.