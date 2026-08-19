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Villa Olímpica se prepara: afinan detalles para grandes eventos internacionales

El Estadio Olímpico, ubicado en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido como la Villa Olímpica, recibe trabajos de mantenimiento y cuidado de su grama con el objetivo de garantizar un terreno de juego en óptimas condiciones.

19 de agosto de 2026 a las 14:41
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¡Afinan detalles! Estas labores forman parte de la preparación de nuestras instalaciones deportivas para albergar competencias de carácter internacional, entre ellas los próximos Juegos CODICADER.

 FOTOS: CONDEPOR HONDURAS
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El Estadio Olímpico, ubicado en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido como la Villa Olímpica, continúa con trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.
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Estos trabajos forman parte de la preparación de los escenarios deportivos que serán utilizados en próximas competencias de carácter internacional.
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El objetivo es garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas que tendrán lugar en Honduras.
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Entre los eventos contemplados destacan los próximos Juegos CODICADER, que reunirán a atletas de diferentes países de la región.
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Por ello, las instalaciones deben cumplir con las condiciones necesarias para recibir tanto a deportistas nacionales como internacionales.
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El mantenimiento de la cancha permitirá contar con un terreno de juego en óptimas condiciones para las actividades programadas.
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Además, estas acciones buscan conservar en buen estado uno de los principales escenarios deportivos de la capital hondureña.
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Desde CONDEPOR se mantienen los trabajos orientados a mejorar y fortalecer la infraestructura deportiva del país.
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La institución apuesta por contar con espacios que respondan a las exigencias de los grandes eventos que tendrán como sede a Honduras.
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Las labores también representan un esfuerzo para brindar mejores condiciones a los atletas que utilizan diariamente estas instalaciones.
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