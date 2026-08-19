El nuevo '9' que quiere el Barca tras el no de Julián y fichaje en el Real Madrid

Mercado de fichajes: Barcelona se olvida de Julián y busca a este tremendo delantero; Madrid con nueva perla y sorpresa con Benzema
RUMOR: Informa Fabrizio Romano que el Atlético de Madrid y el Nápoles podrían realizar un intercambio en la portería: Musso llegaría al club del sur de Italia para que Milinkovic-Savic sea el nuevo suplente de Oblak.
Musso lleva en la lista del Nápoles desde junio. Por ahora, la operación simplemente se está tanteando, pues hay dudas de que el intercambio sea realmente valioso para ambos clubes.
RUMOR: El Arsenal tiene la que probablemente es la mejor pareja de centrales del mundo, Gabriel y Saliba, los cuales tendrán competencia para la temporada que viene.
Según información de 'The Athletic', los 'gunners' ficharán a Ezri Konsa, defensa del Aston Villa, por el que pagarán 59,5 millones de euros más variables. Konsa abandonará el equipo de Birmingham tras siete años en el club.
RUMOR: Según información del periodista Nacho Sanchis, el Levante ha dejado prácticamente cerrada la incorporación de Ifeanyi Ndukwe. El central austriaco llegará cedido procedente del Liverpool, equipo obligado a cederlo ya que no puede cederlo debido al Brexit.
RUMORES: El Arsenal está dispuesto a vender a dos de sus jóvenes promesas, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, si llegaran por ellos ofertas que el club considerara suficientes. +
"Hay muchos rumores respecto a nuestros jugadores y no puedo frenar que otros clubes estén interesados. Creo que Myles tuvo un fantástico final de temporada y ha empezado esta muy bien. Ethan ha hecho una gran pretemporada y ahora es cuestión de mirar qué oportunidades hay", dijo Richard Garlick, consejero delegado del Arsenal a BBC
OFICIAL: El Manchester City anunció el traspaso del neerlandés Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah. La operación, eso sí, queda sujeta a la aprobación del papeleo en Arabia Saudí. El precio del traspaso ronda los 61 millones de euros.
OFICIAL: El belga Axel Witsel, de 37 años y ex de Atlético de Madrid, Girona y Borussia Dortmund, fichó por el Niza por una temporada con opción a otra, anunció este miércoles el club del sur de Francia.
RUMOR: Según Fabrizio Romano, el Barça estudia una operación que llevaría a Dominik Livakovic a ser el suplente de Joan García a partir de 2027.
Julián Álvarez ha robado portadas este miércoles y se ha dado a conocer que el Atlético de Madrid no dejará salir al argentino de ninguna manera debido a que el club dice que es imposible su salida y ante esto Deco tira la toalla y cambia de objetivo.
Y horas después de esta noticia, Gerard Romero de Jijantes ha informado que: "El Barça sitúa ahora a Lautaro Martinez como OBJETIVO PRINCIPAL en el puesto de 9. Tras la reunión de Deco con su agente en Madrid hace unos días y el NO del Atlético, el argentino está ahora en PRIMERA LÍNEA DE LA LISTA."
Sin embargo, Gianluca Di Marzio ha dicho que no hay oferta del Barcelona al Inter. Del mismo modo, Sky Sport dice que el Inter considera intransferible al argentino y no está a al venta. Lo que si sabemos que este tema será el nuevo debate de mercado de fichajes hasta finales de agosto... ¿Se irá Lautaro al Barcelona?
RUMOR: Según apuntan 'Goal' y diversos medios turcos, Karim Benzema ha sido ofrecido al Trabzonspor. El cuadro de Trebisonda quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa con el fichaje del francés, que podría formar una dupla de lo más mediática con Mohamed Salah.
FICHAJE DE MOURINHP. Según 'The Athletic', Sergio Martínez, joven perla del Racing, está en la lista de objetivos del Real Madrid, que lucha por cerrar su traspaso este verano.
OFICIAL: Adiós a Pogba. Cuando aún le faltaba un año de contrato, el francés y el Mónaco han acordado la desvinculación del centrocampista francés de 33 años, que llegó en junio de 2025 después de un año y medio de suspensión por un control de dopaje cuando jugaba en la Juventus.
Unai Emery felizmente este miércoles con Matteo Ruggeri y Zion Suzuki. Fue la manera que tuvo el Aston Villa de anunciar de una el fichaje del lateral del Atlético y el portero del Parma, que firman en ambos casos hasta el 30 de junio de 2031.
Corinthians anunció este martes la renovación de Memphis Depay una semana después de que el club brasileño decidiera no extender el contrato del delantero neerlandés, lo que generó protestas de una parte de la afición, que amenazó de muerte a la directiva.
El Brighton & Hove Albion anunció la llegada de Promise David. El delantero canadiense aterriza cedido con compra obligatoria pactada en el acuerdo con el Union Saint-Gilloise. Viene de disputar la fase previa de la Champions League ante el Bodo Glimt.
RUMOR: El Galatasaray se lanza a por Ismaila Sarr. Según informa Fabrizio Romano, el equipo de Estambul habría hecho una oferta al Crystal Palace por Ismaila Sarr, extremo senegalés de 28 años que ha marcado 21 goles esta temporada y cuatro en el Mundial.
La cifra no ha trascendido, pero según 'Transfermarkt', Sarr tiene un valor de 45 millones de euros.
El Tottenham lleva tiempo intentando completar la compra de Savinho, y ahora, según informa David Ornstein, el club londinense se ha fijado otro objetivo del Manchester City: Omar Marmoush. El delantero egipcio de 27 años podría acompañar al brasileño en el Tottenham.